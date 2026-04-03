Mișcarea făcută de USS Gerald Ford, cel mai mare și mai scump portavion din lume, după escala forțată din Europa

Portavionul american USS Gerald Ford, care a fost implicat în operațiunile militare prin care SUA au atacat Iranul, a părăsit Croația după o escală de cinci zile, a anunțat joi Marina SUA, fără a preciza următoarea destinație a navei, informează AFP.

Cel mai mare portavion din lume, care se confrunta cu numeroase probleme, a „finalizat reparațiile și a primit proviziile necesare pentru continuarea operațiunilor sale” și „rămâne pregătit să-și îndeplinească misiunea în serviciul obiectivelor naționale în orice zonă de operațiuni”, a transmis Marina americană, într-un comunicat de presă.

USS Gerald Ford, care operează în estul Mediteranei și în Marea Roșie pentru a participa la operațiunile militare împotriva Iranului, a fost afectat de un incendiu în „spălătoria principală” a navei, pe 12 martie.

Doi marinari au fost răniți atunci, iar focul a afectat sute de paturi.

Marina SUA a precizat joi că „o anchetă este în desfășurare”, iar anterior a ținut să sublinieze că incendiul nu a avut legătură cu atacurile americane asupra Iranului.

Statele Unite și Israelul au lansat o amplă campanie aeriană împotriva Iranului pe 28 februarie, după o importantă consolidare militară americană în Orientul Mijlociu, care a inclus USS Gerald Ford – aflat deja de cel puțin zece luni în misiune pe mare – și un alt portavion al armatei SUA, Abraham Lincoln.

Cele două portavioane au jucat un rol-cheie în operațiunile din Iran, iar retragerea portavionului Gerald Ford la jumătatea lunii martie a lăsat un gol în rândul forțelor americane angajate împotriva Iranului. Zecile de avioane de luptă pe care USS Gerald Ford le transportă au contribuit la peste două săptămâni de bombardamente asupra Iranului.

Ce nu a spus comandamentul armatei SUA după incendiul din spălătoria navei izbucnit în luna martie a fost că s-a reușit punerea focului sub control abia după mai mult de 30 de ore și că incidentul a lăsat fără paturi aproximativ 600 de membri ai echipajului, dintr-un total de aproximativ 4.500 aflați la bord, aceștia fiind de atunci nevoiți să doarmă pe podea sau pe mese, a dezvăluit ulterior publicația americană The New York Times.

Deși este cel mai scump portavion din lume, marinarii americani s-au plâns mai devreme, în luna februarie, și de toaletele stricate, întreținerea de rutină fiind dificilă în contextul îndelungatei desfășurări pe mare.

USS Gerald R. Ford ancorase pe 28 martie în portul Split din Croația, la malul mării Adriatice, pentru reparații și mentenanță.

Portavionul, cu peste 5.000 de marinari, are la bord peste 75 de aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare precum F-18 Super Hornet, și se mândrește cu un sistem radar sofisticat pentru controlul traficului aerian și navigație.