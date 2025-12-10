Sari direct la conținut
POT l-a exclus din partid pe liderul deputaților săi și îi aduce o serie de acuzații

Anamaria Gavrilă. Foto: Inquam Photos / George Călin
Anamaria Gavrilă. Foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul POT Răzvan Mirel Chiriță, liderul grupului parlamentar al partidului din Camera Deputaților, a fost exclus din partid, relatează Agerpres.

Decizia a fost anunțată într-un comunicat publicat miercuri de conducerea POT (Partidul Oamenilor Tineri). Potrivit acestuia, decizia a fost luată „după analizarea mai multor situații care au arătat că Răzvan Mirel Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.

„Printre motivele principale se numără: lipsa implicării în campania electorală pentru București, deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului; neplata cotizației timp de mai multe luni; absența sprijinului și a implicării în activitatea partidului; neinformarea partidului despre situații care ar putea influența activitatea partidului. Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile și regulile POT”, se afirmă în comunicat.

Candidatul POT la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului a fost actorul George Burcea. Acesta a obținut 1.181 de voturi, potrivit numărătorii finale.

POT notează că decizia de excludere a lui Chiriță din partid are efect imediat, dar că acesta își poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne.

Grupul parlamentar al POT din Senat a fost desființat în luna mai a acestui an, după mai multe plecări din partid, însă formațiunea condusă de Anamaria Gavrilă continuă să aibă un grup în Camera Deputaților.

