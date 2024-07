Poveste de viață: A concurat la Jocurile Olimpice de la Paris, cu toate că este însărcinată în luna a șaptea

Visul cel mai important al unui sportiv aflat la început de drum este participarea la Jocurile Olimpice. Povestea capătă însă alte dimensiuni atunci când prezența la competiția supremă are loc în timp ce corpul trece printr-o modificare importantă, așa cum este o sarcină ajunsă în luna a șaptea. Vorbim despre Nada Hafez, o sportivă în vârstă de 26 de ani și care a luat parte la întrecerea de la Paris în condiții cu totul speciale.

Atleta din Egipt a concurat la Paris la scrimă, în proba de sabie, iar povestea participării la JO 2024 este una specială, cu toate că Nada nu a câștigat vreo medalie.

„Ce vi se pare vouă a fi doi sportivi pe pistă, de fapt să știți că sunt trei”, și-a început egipteanca mesajul de pe contul personal de Instagram.

„Eram eu, adversara mea și micul meu copil care urmează să vină pe lume. Am avut parte amândoi de provocări atât fizice, cât și mentale ”, și-a continuat Hafez postarea emoționantă.

„Perioada sarcinii este dificilă în sine, dar a trebuit să mă lupt pentru a menține echilibrul între viață și sport, iar totul a fost extrem de obositor. A meritat însă.

Sunt norocoasă am avut parte de încrederea soțului și a familiei pentru a putea ajunge atât de departe”, a completat Nada.

Egipteanca a obținut o victorie fantastică în fața favoritei șapte a competiției, americanca Elizabeth Tartakovsky, înainte de a fi eliminată în optimi de Hayoung Jeon, din Coreea de Sud.

Nada Hafez va aduce pe lume în câteva săptămâni un copil, ea numindu-l pe acesta „olimpic”, transmite BBC Sport.

Este a treia participare din carieră la Jocurile Olimpice pentru Nada, după edițiile de la Rio de Janeiro din 2016 și Tokyo 2020.

Egyptian fencer Nada Hafez reveals she competed at the Olympics while seven months pregnant. 🤰



🗣 “The rollercoaster of pregnancy is tough on its own, but balancing life and sports was nothing short of strenuous."#Paris2024 #BBCOlympics