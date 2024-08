Povestea Milenei, o mamă care a emigrat pentru ca fiica ei, muzician cu autism, să aibă șansa unei vieți normale

Milena Prună este mama a doi adolescenți, Mara (18 ani) și Mihai (16 ani), pentru binele cărora a părăsit România în 2016 și s-a stabilit în Londra. Mara, care are acum 18 ani, a fost diagnosticată la 2 ani și jumătate cu autism, iar toată energia și acțiunile familiei s-au îndreptat spre recuperarea ei. Dacă în România statul nu a putut să ofere familiei altceva decât diagnosticul de autism, în Anglia a fost suficient ca, la liceu și la facultate, mama să prezinte documentele medicale pentru ca profesorii și consilierii să vină cu strategii și soluții personalizate. Tânăra, un muzician talentat, a studiat la Purcell School for Young Musicians, iar acum este în anul I de facultate la Guildhall School of Music & Drama.

Diagnosticul Marei a fost pus acum 16 ani, iar în România, în acea perioadă, autismul și recuperarea erau chestiuni prea puțin cunoscute. Milena a început să se documenteze comandând cărți din Statele Unite, a aflat că sunt mulți copii cu aceeași problemă, iar servicii pentru ei, zero. De nevoie, alături de alte două mămici a pus bazele Asociației Autism Transilvania. Au început cu sprijin pentru 4 copii, acum centrul are peste 100 de beneficiari, iar fundația a organizat și o școală pentru copiii cu dizabilități.

Mara s-a dovedit a fi un copil foarte talentat la muzică, iar acest har i-a marcat puternic viața. A urmat cursurile Colegiului de Muzică ”Sigismund Toduță” din Cluj, iar în 2016 a ajuns în finala ”Românii au Talent”. Când Mara a primit o bursă de studiu la o școală de muzică de lângă Londra, părinții nu au stat pe gânduri și s-au mutat cu toții în Marea Britanie.

Într-un interviu acordat siteului totuldespremame.ro, Milena Prună vorbește despre ce a însemnat pentru familia ei mutarea în Anglia și cum au reușit să se adapteze copiii unui stil de viață atât de diferit față de cel de acasă.

Totul Despre Mame: Înțeleg că Mara studiază muzica acolo, dar voi doi, adulții, ce faceți? Și Mihai?

Da, Mara continuă aici cu studiul compoziției muzicale, e acum în anul I de facultate, iar noi mergem mai departe ca orice părinți normali, lucrăm, ne ocupăm de casă… și cam atât. Pare plictisitor, dar e extrem de reconfortant. Mihai urmează o școală publică aici, unde, sub îndrumarea unor profesori grozavi, a descoperit că e foarte bun la arte plastice și a devenit foarte pasionat să-și dezvolte aceste noi abilități. Pe lângă muzică, fotografie și matematică, vechile lui interese. Datorită faptului că Mara locuiește de aproape trei ani departe de casă, am avut mai mult timp să ne ocupam de Mihai și am descoperit un adolescent curios, independent și foarte determinat să reușească în viață. A fost destul de refractar în a accepta dintr-o dată doi părinți care să-i ofere toată atenția lor, mai ales la vârsta la care majoritatea copiilor ar cam vrea să scape de asta. E oarecum trist, pentru că el avea mai multă nevoie de noi când era mai mic, într-adevăr… Dar începe să vadă avantajele și să înțeleagă că îl iubeam la fel de mult și înainte, doar că nu aveam suficient timp pentru el din motive întemeiate.

Articolul poate fi citit în întregime pe www.totuldespremame.ro