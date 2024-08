Premier League: Chelsea vs Manchester City – Derby-ul zilei se joacă la Londra

Chelsea – Manchester City, meci contând pentru prima etapă din campionatul Angliei, este programat, duminică, 18 august, de la ora 18:30, pe Stamford Bridge din Londra, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Chelsea, o echipă schimbată radical în această vară, şi Manchester City, campioana ultimelor patru sezoane, se întâlnesc în derby-ul primei etape a sezonului 2024-2025 din Premier League.

Chelsea a terminat campionatul trecut pe locul şase, cu 63 de puncte, la cinci distanţă de poziţiile de Champions League şi la trei de ultimul loc care asigura prezenţa în Europa League, astfel că va evolua în Conference League (este calificată direct în play-off-ul competiţiei, în care va disputa o „dublă” cu Servette Geneva).

În această vară, Chelsea l-a numit în funcţia de manager pe Enzo Maresca, care a reuşit în sezonul precedent să devină campion în Championship şi să obţină promovarea de pe locul 1 cu Leicester (italianul a fost manager al echipei secunde a lui Manchester City între 2020 şi 2021, dar şi asistent al lui Pep Guardiola între 2022 şi 2023).

De asemenea, la nivelul lotului, au venit fotbalişti pentru care s-au plătit 200 de milioane de euro: Pedro Neto (Wolverhampton, 60), Omari Kellyman (Aston Villa, 22), Marc Guiu (Barcelona, 6), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester, 35), Renato Veiga (Basel, 14), Caleb Wiley (Atlanta United, 10), Aaron Anselmino (Boca Juniors, 20) şi Filip Jorgensen (Villarreal, 24,5).

Manchester City, campioana en-titre, a terminat pentru a patra oară la rând pe locul 1, cu 91 de puncte, cu două peste Arsenal şi cu nouă mai multe decât Liverpool, care au completat podiumul, şi va evolua pentru al 13-lea sezon consecutiv în Champions League.

Echipa lui Pep Guardiola a început sezonul oficial cu un prim trofeu, Community Shiled (Supercupa Angliei), câştigat în faţa celor de la Manchester United, pe Wembley din Londra, scor 1-1 după 90 de minute, 7-6 la executarea loviturilor de departajare (nu s-au jucat prelungiri).

În această pauză competiţională, Manchester City l-a pierdut pe Julian Alvarez, cedat la Atletico Madrid pentru 75 de milioane de euro (plus alte 20 sub formă de bonusuri de performanţă), iar la capitolul veniri trebuie menţionat Savinho, adus de la Troyes pentru 36,5 milioane de euro (a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Girona).

Cele două echipe s-au întâlnit oficial ultima oară pe 20 aprilie 2024, în semifinalele ediţiei precedente din FA Cup (Cupa Angliei), când Manchester City s-a impus în faţa lui Chelsea, pe Wembley, cu 1-0 (în sezonul trecut din Premier League au remizat de fiecare dată, 4-4 în tur, pe Stamford Bridge, şi 1-1 în retur, pe Etihad Stadium).

