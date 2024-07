Premieră în România: la Expoziţia RoEnergy Timişoara sunt prezenţi lideri globali, clasificaţi Bloomberg TIER 1 COMPANY. Descoperiţi de ce nu aveţi voie să rataţi acest eveniment!

Premieră în România: la Expoziţia RoEnergy Timişoara sunt prezenţi lideri globali, clasificaţi Bloomberg TIER 1 COMPANY, ,,standardul de aur” în fotovoltaice, răsfăţaţi cu multiple premii internaţionale pentru inovaţie. Descoperiţi de ce nu aveţi voie să rataţi acest eveniment!

Târg unic cu expoziţie, conferinţe, workshop, timp de 3 zile, în care multinaţionale de top, de pe două continente, vin în România să prezinte tehnologiile viitorului în energii regenerabile şi eficienţă energetică.

Doriţi stand alături de companii globale, multilaureate pentru inovaţie, cotate la Bursa de Valori din Shanghai, clasificate Bloomberg BNEF ,A TIER1 Company”, ce îşi deschid fabrici în România?

Doriţi conexiuni puternice de afaceri&knowhow într-un eveniment unic?

Companii, lideri globali din peste opt ţări expun în 25-26-27 septembrie 2024 la RoEnergy România, Timişoara 2024, ediţia a VII-a

Situată într-o poziţie geostrategică de excepţie, la câteva ore de Budapesta şi Viena, aflată la confluenţa a trei ţări din regiune, România, Ungaria şi Serbia, între care s-au consacrat tradiţional multiple schimburi comerciale, ediţia din Timişoara a Târgului RoEnergy România, va avea loc sub auspiciile unui 2024 mai regenerabil ca oricând.

Ediţia curentă a celui mai titrat eveniment din domeniul energiilor regenerabile, Târgul Internaţional RoEnergy România, manifestare desfăşurată sub patronajul Ministerului Energiei, se remarcă prin prezenţa unor expozanţi, lideri globali, provenind din din Europa (Austria, Germania, Croatia, Polonia, România), China şi Japonia, ce vor expune produse şi tehnologii inovative, menite să facă diferenţa şi să conducă la dezvoltarea unor afaceri sustenabile, de succes.

La Expoziţia RoEnergy Timişoara, 25-27 septembrie 2024, specialiştii în regenerabile din România, dar şi persoane interesate de aceste domenii, fie că vorbim de prosumatori, parcuri fotovoltaice ori de biomasă, biogas, cogenerare etc, vor avea ocazia să afle direct de la ,,sursă” beneficiile tehnologiilor viitorului în cadrul unui eveniment de excepţie: o expoziţie unică cu companii lider global în regenerabile şi eficienţă energetică, recompensate cu premii de prestigiu ale unor reputate instituţii internaţionale, precum cele acordate de Bloomberg. Alături de tehnologiile fotovoltaice, descoperiţi beneficiile unor tehnologii revoluţionare, precum: Smart Power Distribution Solutions, Smart Grid Solutions, Smart Water Solutions, IoT Solutions.

Expoziție +Conferință+Workshop= Eveniment Unic

În aceeaşi perioadă, pe lângă expoziţie, timp de trei zile, vor avea loc, în paralel, manifestări conexe.

• 25.09.2024 CONFERINŢĂ ,,Cum finanţăm regenerabilele & eficienţa energetică”, în cadrul căreia vor susţine lucrări companii, instituţii bancare, firme de consultanţă etc. Pentru solicitări de susţinere prezentări ori alt edetalii ne puteți contacta completând acest formular.

• 26.09.2024 WORKSHOP GRATUIT, organizat în colaborare cu RenewAcad, parte a Monsson Group, intitulat ,,Pregătirea pentru tranziţie justă, educaţia şi meseriile viitorului”.

Excelenţa şi performanţa au ales Târgul RoEnergy România

• AE Alternative Energy GmbH ( AESOLAR ), a BNEF TIER1 Company, producător german de panouri fotovoltaice, lider global în industria fotovoltaică, fondat în 2003 in Germania, multilaureat cu prestigioase distincţii internaţionale, cu sediul central în Germania, sucursale în peste 100 de ţări şi peste 3200 de proiecte PV finalizate cu succes. AESOLAR este Silver Sponsor al Târgului RoEnergy.

• K2 Systems GmbH, cu o experinţă de 20 de ani în sisteme de montare inovatoare, tehnologie digitală. În cifre, K2 Systems înseamnă montaje efectuate în peste 130 de ţări, sistemele K2 generează 110 GWh pe zi, cu o capacitate totală în întreaga lume de 32 GW. K2 Systems GmbH este Silver Sponsor al Târgului RoEnergy.

• Hexing Technologies Europe, parte a Hexing Group, lider global cu origini asiatice, fondat în 1992, 32 ani de traditie, companie listată la Bursa de Valori din Shanghai, şi-a deschis in 2024 fabrică la Giarmata, judeţul Timiş. Producţia va consta în echipamente premium şi soluţii inteligente pentru energia electrică sustenabilă ( Smart Grid Solutions, Smart Water Solutions, IoT Solutions). Hexing Technologies Europe este Bronze Sponsor al Târgului RoEnergy.

Leapton Energy Co., cu sediul în Japonia, lider mondial în industria fotovoltaică solară, este specializată în fabricarea de module solare de înaltă calitate Tier-1, invertoare si baterii solare, dar și producător de BMS parallel box. Produsele Leapton Energy sunt disponibile în peste 50 de țări și regiuni.

Schletter Solar GmbH, companie germană, leader global în soluţii de montaj fotovoltaic, cu peste 55 GWP sisteme instalate în întreaga lume, peste 105 de brevete globale asigurate, peste 150 de produse de montaj solar, este prezent în peste 100 de ţări. Produce sisteme de montare pentru acoperișuri, fațade și parcuri solare și oferă instrumente de planificare fotovoltaică.

KBE BioENERGIE d.o.o., companie austriacă ce face parte din Grupul KOHLBACH, cu o experienţă de peste 70 de ani, producător de tehnologii pentru biomasă şi cogenerare, având peste 2000 de instalaţii livrate în toată lumea. Grupul KOHLBACH deţine filiale în Croaţia, Germania, Franţa şi Elveţia

Prezentăm o selecţie a expozanţilor înscrişi până în prezent ( cu toate formalităţile contractuale perfectate ) cu stand la evenimentul din 25-26-27 septembrie 2024:

Schletter Solar GmbH, Schäfer + Peters GmbH, K2 Systems GmbH, AESOLAR Alternative Energy GmbH, KBE BioENERGIE d.o.o., ETW Energietechnik GmbH, Sinotech Co., Ltd, Leapton Energy Co., Ltd., Jiaxing Woerqi Electrical Co., Ltd, Hexing Technologies Europe srl, Partex Marking Systems Sp. z o.o., ADMIRA DISTRIBUTION S.R.L. etc.

Două companii prezente la Expoziţia RoEnergy, Hexing Technologies Europe, listată la Bursa de Valori din Shanghai, respectiv AESOLAR, clasificată ca „TIER 1” (ceea ce este considerat ,,standardul de aur” în industria PV), de către Bloomberg New Energy Finance (BNEF) de 14 ori consecutiv, sunt interesate să producă în România tehnologii destinate energiilor regenerabile, prima deschizându-şi deja o fabrică în judeţul Timiş.

Din 2010, Târgul RoEnergy NO.1 în regenerabile în România

Locul de întâlnire Nr.1 al industriei de energii regenerabile din ţara noastră, Târgul RoEnergy RoEnergy România continuă să reunească, an de an din 2010, fără întrerupere, cei mai relevanţi actori din domeniu: companii, asociaţii profesionale, autorităţi, mediul universitar şi mass media.

În cei peste 14 ani de evenimente pe regenerabile, pragul Târgului RoEnergy a fost trecut de companii din Europa ( Germania, Italia, Grecia, UK, Austria, Franta, Spania, Cehia, Ungaria, Polonia, Olanda, etc ), SUA, Asia ( China, India, Coreea de Sud, Turcia, Japonia).

Nu ratați oportunitatea de neegalat: deţineţi stand, cu brandul companiei dumneavoastră, alături de companii globale, prezente în premieră în România numai la Târgul RoEnergy!

Fie că sunteţi o companie consacrată ori una aflată la început de drum, dacă doriți să fiţi alături de lideri globali, grăbiţi-vă să vă rezervaţi stand la Târgul NO.1 al României din 2010, Evenimentul Nr.1 al Anului pe energii regenerabile: fotovoltaic, biomasă, biogaz, cogenerare, eficienţă energetică, stocare energie, BMS etc!

Înregistrați-vă, ca și expozați cu stand, până în data de 25 iulie 2024 și veți beneficia, în plus, de oportunitatea de a susține gratuit o PREZENTARE la Conferință+ BONUS surpriză!

Aflați cum puteți să vă duceți afacerea la următorul nivel numai prin Târgul RoEnergy!

Solicitaţi o ofertă de preţ, fără nici o obligaţie

Ediţia RoEnergy Timişoara 2023 s-a desfăşurat SOLD OUT cu 30 de zile înainte de deschiderea expoziţiei.

Mai multe detalii pe http://timisoara.roenergy.eu

