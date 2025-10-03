Premierul Ilie Bolojan spune că trebuie reanalizat impozitul minim pe cifra de afaceri, pe care și-a asumat răspunderea în Parlament. Ce motive invocă

Premierul Ilie Bolojan a redeschis vineri la guvern problema impozitării multinaționalelor, precizând că „impozitul minim pe cifra de afaceri, așa numitul IMCA, trebuie reanalizat” pentru a nu penaliza investițiile străine, ci pe cei „care nu vor să plătească impozite”. Premierul a spus că o decizie ar trebui luată până la finalul acestui an, deși reintroducerea acestui impozit de 1% pentru companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane euro (IMCA) a fost un amendament propus de PSD pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații într-o conferință de presă la Palatul Victoria cu ocazia împlinirii a 100 de zile de mandat.

„Un element important pentru a fi o țară care este predictibilă cu investițiile este să ai un sistem de taxe și impozite care nu le descurajează. Și impozitul – așa numitul IMCA, impozitul pe cifra de afaceri – este un element care cred că trebuie reanalizat în așa fel încât să-i penalizăm pe cei care într-adevăr abuzează de prețuri de transfer, care nu vor să plătească impozite, dar în același timp să nu penalizăm investițiile, pentru că altfel le descurajăm să vină în România”, a declarat vineri premierul.

„Cred că până la finalul anului trebuie să ne gândim cât se poate de bine”

Jurnaliștii l-au întrebat pe Ilie Bolojan ce se va întâmpla până la urmă cu acest impozit, care inițial a fost eliminat în ședința de guvern în care s-a aprobat proiectul de lege privind pachetul 2 de măsuri fiscale, după care a fost reintrodus în proiectul de lege în urma unui amendament al PSD, actul fiind în final adoptat de Parlament.

Bolojan a admis că „în momentul de față, acest impozit a rămas așa cum a fost, deci nu s-a schimbat nimic”, dar susține că încă mai sunt discuții pe această temă.

„Au fost discuții legate de reașezarea lui, de regândirea lui, dar cred că până la finalul anului, până vom definitiva prevederile care vor intra în vigoare de anul viitor, trebuie să ne gândim cât se poate de bine, iar în materie de legislație fiscală e bine să facem lucrurile predictibil, să nu le facem pe picior, pentru că firmele au nevoie să-și pregătească bugete, să-și facă calcule și atunci când decizi dacă vii cu o investiție, de exemplu într-o țară sau alta, aceste investiții se iau cu un an de zile înainte, deci orice măsură de genul acesta va genera efecte nu în 2026, ci eventual în 2027. Vom vedea în ce măsură se ajunge la o concluzie pe tema asta, dar în toate discuțiile pe care le-am avut cu marile companii, cu cei care ar fi dorit să investească în România, acest impozit a fost întotdeauna pus pe tapet ca o problemă pe care ar trebui să o clarificăm”, a mai declarat premierul.

Cum a fost eliminat apoi reintrodus impozitul minim pe cifra de afaceri la marile companii

Guvernul a introdus în ianuarie 2024 impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari, care au afaceri de peste 50 milioane euro. Cota se aplică dacă impozitul pe profit (cota standard de 16%) rezultată este mai mică decât 1% din cifra de afaceri.

În ședința de guvern din 29 august 2025, Guvernul Bolojan a aprobat inițial proiectul de lege propus de Ministerul de Finanțe, condus de Alexandru Nazare (PNL), prin care a fost eliminat acest impozit. În schimb, proiectul prevedea o taxă nouă pe afiliați.

Coaliția a revenit asupra acestui impozit în ședința din 1 septembrie 2025, când partidele au transmis amendamente la proiectul de lege înainte ca Guvernul să-și asume răspunderea în Parlament. Astfel, în urma unui amendament al PSD, s-a decis reintroducerea impozitului de 1% pentru companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane euro (IMCA).

Coaliția a mai decis atunci să mențină taxa pe afiliați, mecanismul de limitare a cheltuielilor deductibile la 1% pentru companiile care înregistrează cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro pe an.

Guvernul Bolojan și-a asumat apoi răspunderea în Parlament pe acest proiect de lege cu măsuri fiscale.







