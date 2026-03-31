Premiile Gopo, „Oscarurile” cinematografiei românești, și-au anunțat nominalizările din 2026. Surpriză la categoria pentru cel mai bun film

Filmul fantasy de dramă „Dinţi de lapte” al regizorului „Mihai Mincan” conduce topul lungmetrajelor cu cele mai multe nominalizări la ediția din 2026 a Premiilor Gopo, considerate „Oscarurile” industriei cinematografice din România. Filmul lui Mincan a obținut 12 nominalizări, fiind urmate de peliculele „Nu mă lăsa să mor” (9 nominalizări) şi „Cravata Galbenă” (8 nominalizări).

Producţiile „Comatogen” şi „Kontinental ’25” sunt ambele nominalizate în câte 7 categorii de premii. O surpriză este faptul că „Cravata galbenă”, cel mai scump film românesc realizat vreodată, nu a fost nominalizat la categoria pentru cel mai bun lungmetraj.

La această categorie recompensată cu cea mai râvnită statuetă au fost nominalizate filmele „Comatogen” (regizat de Igor Cobileanski), „Dinţi de lapte” (r. Mihai Mincan), „Kontinental ’25” (r. Radu Jude), „Nu mă lăsa să mor” (r. Andrei Epure) şi documentarul „Tata” (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc).

La categoria pentru Cea mai bună regie sunt nominalizaţi Igor Cobileanski pentru „Comatogen”, Mihai Mincan pentru „Dinţi de lapte”, Radu Jude pentru filmul „Kontinental ’25”, Andrei Epure pentru „Nu mă lăsa să mor” şi Tudor Giurgiu pentru „Pădurea de molizi”.

Actorii nominalizați pentru Premiile Gopo decernate în 2026

În cursa pentru trofeul Cea mai bună actriţă într-un rol principal intră: Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot din „Comatogen”, Ilinca Hărnuţ pentru rolul Lena din filmul „Ink Wash”, Eszter Tompa pentru rolul Orsolya din „Kontinental ’25”, Cosmina Stratan pentru interpretarea Mariei Laurint din „Nu mă lăsa să mor” şi Coca Bloos pentru rolul Minodora din „Pădurea de molizi”.

Cel mai bun actor într-un rol principal va fi decis între Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru din filmul „Clasat”, Andrei Aradits pentru rolul Pavel din Comatogen, Ben Schnetzer pentru interpretarea tânărului Sergiu Celibidache din „Cravata Galbenă” şi Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati din „Pădurea de molizi”.

Categoria Cel mai bun film documentar cuprinde următoarele titluri: „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva” (r. Simona Constantin), „Mica Sirie” (r. Mădălina Roşca, Reem Karssli), „Tata” (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc), „TWST/ Things We Said Today” (r. Andrei Ujică) şi „Viitor Luminos” (r. Andra MacMasters).

În perioada următoare, peste 700 de profesionişti activi din toate domeniile industriei autohtone de film vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2026. Gala de decernare a premiilor va avea loc în data de 4 mai.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Gopo din 2026

Cel mai bun film de lungmetraj

Comatogen, producător: Cristian Gugu;

Dinți de lapte, producători: Radu Stancu, Ioana Lascăr;

Kontinental ’25, producător: Alex Teodorescu;

Nu mă lăsa să mor, producători: Ana Gheorghe, Alex Teodorescu;

Tata, producător: Monica Lăzurean-Gorgan.

Cea mai bună regie

Igor Cobileanski – Comatogen;

Mihai Mincan – Dinţi de lapte;

Radu Jude – Kontinental ’25;

Andrei Epure – Nu mă lăsa să mor;

Tudor Giurgiu – Pădurea de molizi.

Cel mai bun actor în rol principal

Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru – Clasat;

Andrei Aradits pentru rolul Pavel – Comatogen;

Ben Schnetzer pentru rolul Sergiu Celibidache – Cravata Galbenă;

Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati – Pădurea de molizi.

Cea mai bună actriţă în rol principal

Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot – Comatogen;

Ilinca Hărnuţ pentru rolul Lena – Ink Wash;

Eszter Tompa pentru rolul Orsolya – Kontinental ’25;

Cosmina Stratan pentru rolul Maria Laurint – Nu mă lăsa să mor;

Coca Bloos pentru rolul Minodora – Pădurea de molizi.

Cel mai bun actor în rol secundar

Theodor Şoptelea pentru rolul Radu Zlot – Comatogen;

István Téglás pentru rolul Valentin Prisecaru – Dinţi de lapte;

Andrei Mateiu pentru rolul Mândru – Duel în trei;

Adonis Tanţa pentru rolul Fred – Kontinental ’25;

Gabriel Spahiu pentru rolul Sandu – Kontinental ’25.

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Dana Marineci pentru rolul Andreea Mitu – Clasat;

Ada Lupu pentru rolul Mihaela – Comatogen;

Marina Palii pentru rolul Cezaria Lucaciu – Dinţi de lapte;

Ana Radu pentru rolul Safta – Duel în trei;

Katia Pascariu pentru rolul Liliana – Interior zero;

Ozana Oancea pentru rolul Nadia Gămăneci – Nu mă lăsa să mor.

Cel mai bun scenariu

Horia Cucută, George ve Gänæaard – Clasat;

Igor Cobileanski, Alin Boeru – Comatogen;

Mihai Mincan – Dinţi de lapte;

Radu Jude – Kontinental ’25;

Andrei Epure, Ana Gheorghe – Nu mă lăsa să mor.

Cea mai bună imagine

George Dăscălescu – Catane;

Peter Menzies Jr. ACS – Cravata Galbenă;

George Chiper-Lillemark RSC – Dinţi de lapte;

Tudor Mircea RSC – Duel în trei;

Radu Voinea – Ink Wash;

Laurenţiu Răducanu – Nu mă lăsa să mor.

Cel mai bun montaj

Mircea Olteanu – Cravata Galbenă;

Dragoş Apetri – Dinţi de lapte;

Cătălin Cristuţiu – Kontinental ’25;

Dana Bunescu – TWST / Things We Said Today;

Andrei Gorgan – Viitor luminos.

Cel mai bun sunet

Constantin Fleancu, Cristinel Şirli – Cravata Galbenă;

Nicolas Becker, Cyril Holtz, Frédéric Dabo, Benjamin Laurent, Ange Hubert – Dinţi de lapte;

Alin Zăbrăuţeanu, Ionuţ Geadău, George Geadău – Ink Wash;

Nathalie Vidal – Nu mă lăsa să mor;

Dana Bunescu, Guillaume Solignat, Pascal Mazière – TWST / Things We Said Today.

Cea mai bună muzică originală

Emiliano Mazzenga – Catane;

Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge – Cravata Galbenă;

Marius Leftărache – Dinţi de lapte;

Matei Stratan – Duel în trei;

Dale Cooper Quartet & The Dictaphones – Nu mă lăsa să mor;

Ştefan Panea, Florin Gorgos – Pădurea de molizi.

Cele mai bune decoruri

Cristina Barbu, Bogdan Ionescu – Catane;

Vlad Vieru – Cravata Galbenă;

Anamaria Ţecu – Dinţi de lapte;

Alexandra Alma Ungureanu – Ink Wash;

Mălina Ionescu – Interior zero.

Cele mai bune costume

Cristina Barbu – Catane;

Alessandro Lai – Cravata Galbenă;

Dana Păpăruz – Dinţi de lapte;

Cireşica Cuciuc – Dracula;

Ruxandra Buşneag – Duel în trei.

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură

Cătălin Ciutu, Martina Sandonà, Valter Casotto – Catane;

Lynda Armstrong, Margo Ştefan, Bianca Boeroiu – Cravata Galbenă;

Margo Ştefan, Sandra Potamian – Cursa;

Dana Bordea – Dracula;

Manuela Tudor, Sandra Potamian – Duel în trei.

Cel mai bun film de debut

Clasat (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard);

Ink Wash (r. Sarra Tsorakidis);

Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure);

Tata (r. Lina Vdovîi);

Viitor luminos (r. Andra MacMasters).

Cel mai bun film documentar

CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva, r. Simona Constantin, producător: Cristina Badea;

Mica Sirie, r. Mădălina Roşca, Reem Karssli, producători: Paul Arne Wagner, Mădălina Roşca;

Tata, r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc, producător: Monica Lăzurean-Gorgan;

TWST / Things We Said Today, r. Andrei Ujică, producători: Anamaria Antoci, Andrei Ujică;

Viitor Luminos, r. Andra MacMasters, producător: Monica Lăzurean-Gorgan.

Cel mai bun film de scurtmetraj

Alişveriş, r. Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon;

Cum am învăţat să nu mă omor, r. Norbert Boda;

Dragostea e în aer, r. Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu;

Nebunul, r. Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu;

Oedipus Redux, r. Cosmin Nicolae, producător: Cosmin Nicolae;

Sunny, r. Andreea Parfenov, producător: Bianca Isofache.

Cel mai bun film de scurtmetraj de animaţie

Bunicu doarme, r. Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică;

În Seara de Moş Nicolae, r. Emy-Mirel Ivaşcă, producător: Emy-Mirel Ivaşcă;

Kobza, r. Laura Pop, producător: Mihai Mitrică;

Magicianul, r. Bogdan Mureşanu, producător: Bogdan Mureşanu;

Un Cuplu Triasic, r. Iulia Teodora Turicianu.

Tânără speranţă

Alexandra Băbău pentru montajul filmului Clasat;

Patri Preda pentru imaginea scurtmetrajului Dezrădăcinare;

Emma Ioana Mogoş pentru rolul Maria Lucaciu din filmul Dinţi de lapte;

Matei Filip pentru regia scurtmetrajelor Eleni.Kalimera şi Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructele;

Cezara Petredeanu pentru rolul Ana din filmul Gaşca de la Drept;

Irina Alexiu pentru regia scurtmetrajului So Refreshing.

Cel mai bun film european