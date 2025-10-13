Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație

Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt sunt laureații din 2025 ai Premiului Nobel pentru Economie, FOTO: Anders Wiklund-TT / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie în 2025 pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație”, a anunțat luni Academia Regală Suedeză de Științe, transmite Reuters.

Distincția prestigioasă, denumită oficial drept Premiul Băncii Suediei în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, este ultimul premiu acordat în acest an și are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari).

„Laureații ne-au învățat că o creștere economică susținută nu poate fi considerată de la sine înțeleasă”, a declarat instituția care acordă premiul, într-un comunicat. „Stagnarea economică, nu creșterea, a fost norma pentru cea mai mare parte a istoriei omenirii. Lucrările lor arată că trebuie să fim conștienți de și să contracarăm amenințările la adresa creșterii economice continue”.

Cine sunt laureații din 2025 ai Premiului Nobel pentru economie

Mokyr este profesor la Universitatea Northwestern din Evanston, Statele Unite, în timp ce Aghion este profesor la Collège de France și la INSEAD, la Paris, precum și la London School of Economics and Political Science, în Marea Britanie.

Howitt este profesor la Universitatea Brown din Providence, Statele Unite.

Mokyr a primit jumătate din premiu, iar cealaltă jumătate a fost împărțită între Aghion și Howitt.

„Joel Mokyr a folosit observații istorice pentru a identifica factorii necesari unei creșteri susținute bazate pe inovații tehnologice”, a declarat John Hassler, membru al Comitetului Nobel.

„Philippe Aghion și Peter Howitt au elaborat un model matematic al distrugerii creatoare, un proces nesfârșit prin care produse noi și mai bune le înlocuiesc pe cele vechi”.

Toți laureații Premiului Nobel din 2025

Premiile pentru medicină, fizică, chimie, pace și literatură au fost anunțate săptămâna trecută:

Aceste distincții au fost instituite prin testamentul inventatorului și omului de afaceri suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, și sunt acordate din anul 1901, cu câteva întreruperi cauzate în principal de războaiele mondiale.

Premiul Nobel pentru Economie a fost creat mult mai târziu

Premiul pentru economie a fost instituit mult mai târziu, fiind acordat pentru prima dată în 1969, când a fost câștigat de norvegianul Ragnar Frisch și de olandezul Jan Tinbergen, pentru lucrările lor în domeniul modelării economice dinamice. Fratele lui Tinbergen, Nikolaas, a câștigat și el un premiu, cel pentru Medicină, în 1973.

Deși puțini economiști sunt figuri cunoscute publicului larg, printre laureații mai cunoscuți se numără fostul președinte al Rezervei Federale a SUA, Ben Bernanke, precum și Paul Krugman și Milton Friedman.

Premiul pentru economie a fost acordat anul trecut cercetătorilor Simon Johnson, James Robinson și Daron Acemoglu, pentru o serie de studii care au analizat relația dintre colonizare și înființarea instituțiilor publice, explicând de ce unele țări au rămas blocate în sărăcie timp de decenii.