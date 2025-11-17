Președintele Cehiei ia în calcul să nu-l desemneze ca prim-ministru pe câștigătorul alegerilor: „Aș contribui la crearea unei situații ilegale”

Preşedintele ceh Petr Pavel a ameninţat luni că nu îl va desemna premier pe câştigătorul recentelor alegeri legislative, Andrej Babis, în contextul unei dispute legate de conflictul de interese în care s-ar afla miliardarul, transmite DPA, preluată de Agerpres.

Pavel a spus că Babis trebuie să aleagă între rolul de om de afaceri şi cel de politician. „Dacă Andrej Babis nu este capabil să îşi rezolve conflictul de interese, eu aş contribui la crearea unei situaţii ilegale prin numirea lui”, a explicat Pavel.

Ar fi mai bine ca învingătorul alegerilor să propună un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru, a adăugat el.

În Cehia este în vigoare din 2017 o lege menită să prevină conflictele de interese.

Babis, un miliardar considerat critic la adresa Uniunii Europene, a învins în alegerile parlamentare din octombrie, când partidul său ANO a întrunit 34,5% din voturi.

În primul său mandat de şef al guvernului între 2017 şi 2021, Babis şi-a încredinţat companiile către un fond fiduciar, însă între timp l-a dizolvat şi a refuzat să clarifice dacă va repeta manevra.

Declaraţia lui Pavel a fost făcută în ziua aniversării Revoluţiei de catifea din 1989, care a deschis tranziţia Cehoslovaciei spre democraţie.

Numeroşi politicieni, printre care şi Babis, au depus coroane de flori la un memorial dedicat marii demonstraţii studenţeşti reprimate violent în ziua de 17 noiembrie 1989. În fiecare an, evenimentul este marcat printr-un mare festival stradal, care include concerte, ateliere şi discuţii.