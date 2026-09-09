Președintele sârb Aleksandar Vucic a dizolvat parlamentul și convoacă alegeri anticipate

Președintele sârb Aleksandar Vucic a dizolvat miercuri parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, transmite Reuters.

Vucic, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape doi ani cu proteste anticorupție, declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad. Tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane.

„Ar fi fost necesare alegeri pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice? Cu siguranță, nu ar fi fost necesare”, a declarat Vucic într-o intervenție televizată. El a adăugat că orice amânare a alegerilor „ar amenința supraviețuirea democrației”.

El a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie, confirmând declarațiile anterioare privind momentul scrutinului. Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor.

Mutarea de acum a lui Vucic vine în contextul în care țara vecină a fost cuprinsă de un val de fervoare naționalistă după decesul generalului Ratko Mladic, în timp ce ispășea o condamnare la închisoare pe viață în Olanda.

Supranumit „Măcelarul Bosniei” din cauza acțiunilor sale din timpul războaielor soldate cu destrămarea Iugoslaviei în anii 1990, Mladic este considerat un erou național de numeroși sârbi și a primit luni funeralii de stat la Belgrad.

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Aleksandar Vucic e la putere în Serbia din 2014

Vucic conduce Serbia în calitate de prim-ministru sau președinte din 2014 și a deținut controlul asupra mecanismelor puterii în ambele funcții. Deși a supravegheat o perioadă de dezvoltare economică, el s-a confruntat cu o nemulțumire tot mai mare legată de ceea ce mulți percep drept corupția și caracterul antidemocratic al guvernării sale.

Cu toate acestea, el beneficiază de sprijinul partidului său aflat la guvernare, Partidul Progresist Sârb, care sâmbătă l-a nominalizat să candideze pentru funcția de prim-ministru în alegerile care urmează.

Nu este clar dacă Vucic își va da demisia din funcția de președinte înaintea alegerilor parlamentare sau după acestea.

Mutarea sa de acum amintește de cea a fostului președinte bulgar Rumen Radev, care și-a dat demisia în luna ianuarie, înaintea alegerilor anticipate organizate la Sofia, după căderea guvernului condus de Rosen Jeliazkov.

Radev a candidat la alegerile parlamentare și a devenit premier în urma scrutinului organizat în aprilie, coaliția sa de trei partide obținând o victorie clară după ani de turbulențe politice la Sofia.