Prețul cu care este scoasă la vânzare vila foştilor prim-secretari ai PCR din Oradea. Cum arată clădirea – FOTO

„Vila PCR” din Parcul Brătianu nr. 8 (fost Muncitorilor), locuinţă de serviciu pentru prim-secretarii Partidului Comunist Român înainte de 1989, este scoasă la vânzare prin licitaţie, cei interesaţi putând depune oferte până pe 8 august, a anunţat, luni, Consiliul Judeţean (CJ) Bihor.

Clădirea, construită în anul 1940, are aspect de monument de arhitectură, dar nu este clasificată ca atare şi se află în zona ultracentrală a oraşului. Imobilul are un regim de înălţime compus din demisol, parter şi etaj, cu o amprentă la sol de 358 de metri pătraţi. Curtea în care este amplasată are o suprafaţă de 1.286 de metri pătraţi, mare pentru această zonă a oraşului, scrie Agerpres.

Fostul sediu de partid a intrat în proprietatea Consiliului Judeţean Bihor în 1997 şi a avut diverse întrebuinţări. Din 2021 a rămas însă neutilizată, după reorganizarea activităţii instituţiei. Demisolul şi parterul sunt compartimentate în câte 12 încăperi, iar etajul are o singură sală, clădirea s-ar preta pentru spaţii de birouri.

Valoarea de piaţă a proprietăţii, conform raportului de evaluare întocmit în luna iunie 2024, este de 3.449.130 de lei, echivalentul a 693.000 de euro, fără TVA. Construcţia are o valoare de 888.910 lei, iar terenul de 2.560.220 de lei.

Preţul de vânzare urmează să fie stabilit în urma licitaţiei publice şi nu poate fi mai mic decât preţul de pornire, adică 3.449.130 de lei, conform Consiliului Județean Bihor.

Cei interesaţi pot depune oferte până în data de 8 august, ora 09:00, la sediul Consiliului Judeţean Bihor. Până în 31 iulie pot fi solicitate clarificări privind procedura. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în 8 august, la ora 14:00, în sala mică de şedinţe din sediul instituţiei.