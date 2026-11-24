Președintele PSD cataloghează documentul prezentat de deputatul AUR Laura Gherasim drept o simplă mișcare politică și spune că așteaptă explicațiile promise de Administrația Prezidențială.

Sorin Grindeanu a fost întrebat marți despre concluziile prezentate luni seară de deputatul AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poți să spui că e doar un raport al doamnei și al membrilor AUR, probabil, din comisie, așa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri”, a declarat liderul PSD, potrivit News.ro.

„E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea”, a adăugat Grindeanu. El a subliniat că „asta nu înseamnă că românii n-au nevoie de aceste explicații”.

Președintele PSD a mai spus că așteaptă raportul din partea Administrației Prezidențiale. Este vorba despre documentul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 pe care Nicușor Dan a promis în mai multe rânduri că îl va prezenta și despre care Palatul Cotroceni a precizat că se află în redactare.

„Mă aștept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administrația Prezidențială și-a asumat acest lucru. Dar, sigur, serios dezbătut, nu ca și mișcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri o citesc mai mult într-o cheie politică”, a adăugat Grindeanu.

Luni seară, AUR a prezentat concluziile propriului raport privind anularea alegerilor din 2024. La prezentarea documentului, deputatul AUR Laura Gherasim a susținut că nu au existat ingerințe rusești, afirmând că singurele ingerințe au aparținut instituțiilor statului român.

Marți, președintele Nicușor Dan a declarat că raportul AUR „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” privind anularea alegerilor din decembrie 2024.