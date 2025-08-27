Primarul Mangaliei, arestat preventiv în dosarul în care e acuzat de luare de mită și spălare de bani

Radu Cristian, primarul Mangaliei, FOTO: Captură de ecran de pe canalul de TikTok al edilului (cristian.radu127)

Cristian Radu, aflat la al patrulea mandat de primar al orașului Mangalia, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, miercuri, prin decizia definitivă a Curții de Apel Constanța, potrivit info-sud-est.ro.

Edilul fusese reținut în 21 august, într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție îl acuză că a cerut și a primit între 2020 și 2025 mită în repetate rânduri în valoare totală de 645.000 pentru a emiterea unor documente urbanistice sau hotărâri de consiliu local.

Inițial, Tribunalul Constanța l-a plasat pe primarul liberal Cristian Radu sub control judiciar, însă decizia a fost contestată de DNA.

DNA îl acuză de luare de mită și spălare de bani

Procurorii au documentat cinci cazuri în care primarul a luat mită direct sau prin intermediari și îl acuză pe acesta inclusiv de spălare de bani prin modul în care a vrut să disimuleze și să ascundă proveniența banilor.

Astfel, potrivit DNA, primarul a solicitat, în perioada 2022-2024, 80.000 de euro din care a primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Potrivit procurorilor, suma de bani a fost oferită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux.

În cursul anului 2020, susțin procurorii, edilul a pretins suma de 70.000 de euro din care a primit printr-un intermediar suma de 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și ulterior o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun.

Alte două fapte de luare de mită au avut loc în 2023, potrivit DNA. Atunci, spune procurorii, primarul a pretins și a primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia. Tot în 2023,, afirmă DNA, a cerut 50.000 de euro din care a primit 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun.

Ultima faptă documentată de DNA a avut loc la începutul acestul an, când primarul a pretins și a primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta din urmă să obțină de la Primăria municipiului Constanța un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn.

Procurorii mai susțin că oficialul a disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora.

Potrivit declarațiilor din propunerea de arestare, Cristian Radu a cerut un apartament cu vedere la mare, la etajul 17, ca să elibereze autorizație de construcție pentru unul dintre blocurile Certion, firma imobiliară care a promis apartamente în pădurea Comorova, pe litoral, și în Poiana Brașov și a păgubit oamenii, a scris site-ul de investigații Snoop, cel care a dezvăluit afacerea Certion în 28 mai 2025.