Primele concluzii ale necropsiilor în cazul regizorului Rob Reiner și soției sale. Legiștii au stabilit un detaliu important

Medicii legiști au dezvăluit cauzele morții lui Rob și Michele Reiners, potrivit Rolling Stone. Conform sursei citate, cei doi au murit duminică, în ziua în care au fost găsiți fără suflare în casă, nu sâmbătă seara târziu.

Celebrul regizor de film Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au murit în urma unor „leziuni multiple provocate de un obiect ascuțit” în casa lor din Los Angeles, într-o dublă crimă macabră, duminică, 14 decembrie, a confirmat biroul medicului legist al comitatului Los Angeles, care a publicat concluziile pe site-ul său web, fără a oferi detalii suplimentare.

Concluzia a venit după ce mai multe publicații americane au speculat că Rob, în vârstă de 78 de ani, și Michele, în vârstă de 70 de ani, ar fi putut fi uciși sâmbătă seara târziu, după ce au participat la o petrecere de Crăciun la casa lui Conan O’Brien împreună cu fiul lor de 32 de ani, Nick. Tânărul a fost acuzat oficial că şi-a înjunghiat mortal părinţii.

Rob Reiner a fost găsit fără suflare în casa din cartierul rezidențial de lux Brentwood din Los Angeles de fiica sa, Romy, după ce a fost alarmată de o maseuză care venise la programare iar regizorul nu a răspuns la ușă, potrivit unei surse apropiate de familie citată de The New York Times.

Cadavrul mamei sale, Michele, a fost găsită de echipele de intervenție chemate la fața locului, conform sursei citate.

Procurorul Nathan Hochman a declarat marți că procurorii au identificat arma crimei ca fiind un cuțit. El a refuzat să comenteze dacă Nick avea antecedente de boli mintale, în afară de problemele sale cu dependența de droguri. „Dacă există dovezi că suferă de o boală mintală, acestea vor fi prezentate în instanță și în orice detaliu pe care apărarea dorește să îl prezinte”, a spus Hochman.

Nick a fost acuzat de crimă cu premeditare și s-a prezentat miercuri în fața instanței, purtând un halat albastru pentru prevenirea sinuciderii și cătușe la talie. Audierea sa a fost amânată până pe 7 ianuarie, după ce avocatul său a declarat că este „prea devreme” pentru a pleda în acest caz „foarte, foarte complex”.

Dacă va fi condamnat pentru acuzațiile aduse, el este pasibil de închisoare pe viață sau pedeapsa cu moartea. Hochman a declarat marți că biroul său încă analizează posibilitatea de a solicita pedeapsa capitală. Guvernatorul Gavin Newsom a instituit în prezent un moratoriu asupra execuțiilor în California.

Nick Reiner a fost văzut certându-se cu tatăl său la o petrecere de sărbători, sâmbătă seara, la casa lui Conan O’Brien din Los Angeles, potrivit unei surse familiarizate cu incidentul.

Mama sa, Michele Singer Reiner, era şi ea prezentă, a spus sursa. O persoană apropiată familiei a contrazis această variantă, conform NYT.