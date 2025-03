Primele informații despre magistratul care l-a ajutat pe Călin Georgescu: „E încă în activitate” / Ce spune procurorul general

Magistratul acuzat că l-a favorizat pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale urmărit penal sub control judiciar pentru șase infracțiuni, este încă „în activitate”, a anunțat marți Alex Florența, procurorul general al României, conform News.ro. Florența a mai spus că magistratul l-a ajutat pe Georgescu înainte de perioada electorală la prezidențiale.

Procurorul general Alex Florența a fost întrebat, marți, în cadrul prezentării bilanțului Ministerului Public, cine este magistratul care l-a favorizat pe Călin Georgescu.

El declarat că sunt în curs „cercetări care vizează mai mulţi făptuitori, inclusiv acel magistrați la care faceţi referire (n.red.: întrebarea pusă de jurnalist)”, în dosarul în care fostul candidat Călin Georgescu este urmărit penal, și nu va face public numele magistratului, însă a precizat că acesta este încă în activitate”, fără a menţiona însă şi localitatea unde activează acesta, potrivit sursei citate.

Întrebat când anume i-a oferit magistratul sprijin fostului candidat la prezidențiale, Florența a răspuns că este vorba despre „o perioadă anterioară ciclului electoral la care s-a făcut referire (n.red.: perioada electorală ale alegerilor prezidențiale)”.

Despre posibila audiere a lui Călin Georgescu în dosarul lui Horaţiu Potra, procurorul general a răspuns: „Cu siguranţă se vor mai opera audieri, inclusiv inculpaţii vor avea drept de acces la dosar, vor putea propune probe, iar procurorul de caz desigur se va pronunţa asupra lor”.

În dosarul în care este urmărit penal Călin Georgescu este implicat un magistrat

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis în seara audierii lui Călin Georgescu un comunicat de presă în care a anunțat că în dosarul care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este implicat și un magistrat, care „a sprijinit activitățile infracționale”.

„În cadrul dosarului care face obiectul comunicatului de presă menţionat anterior, se efectuează cercetări şi în raport de sprijinirea activităţilor infracţionale de către o persoană care are calitatea de magistrat. Potrivit prevederilor Legii nr. 49/2022, în asemenea situaţii, competenţa de soluţionare aparţine exclusiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în raport de toate infracţiunile ce fac obiectul cercetărilor”, a transmis PICCJ, referitor la competenţa privind soluţionarea dosarului în care este vizat Călin Georgescu.

Amintim că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este urmărit penal sub control judiciar pentru șase infracțiuni: fals în declarații privind finanțarea campaniei sale electorale, precum și pentru infracțiuni de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist.

Călin Georgescu, plasat de Parchetul General sub control judiciar pentru 60 de zile, are mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare. De asemenea, el nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.