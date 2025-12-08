Primele informații oficiale pentru abonații HBO Max după ce Netflix a cumpărat platforma

Netflix a confirmat că serviciul său de streaming și cel al HBO vor rămâne separate într-un email trimis abonaților din Statele Unite, pe fondul semnelor de întrebare ridicate de clienți după tranzacția uriașă anunțată vinerea trecută, relatează Variety.

„Astăzi nu se schimbă nimic. Ambele servicii de streaming vor continua să funcționeze separat. Mai avem pași de parcurs înainte ca tranzacția să fie finalizată, inclusiv aprobări din partea autorităților de reglementare și a acționarilor. Veți primi vești de la noi când vom avea mai multe informații de împărtășit. Între timp, sperăm că veți continua să vă bucurați de vizionare cât doriți, oricând doriți – totul pe abonamentul dumneavoastră actual”, le-a transmis compania americană de streaming abonaților.

Amintim că Netflix a anunțat oficial vineri după-amiaza că a ajuns la un acord cu conglomeratul media și al divertismentului Warner Bros Discovery să cumpere studiourile sale de film Warner Bros, televiziunea HBO și platforma sa de streaming HBO Max într-o tranzacție de peste 80 de miliarde de dolari.

Confirmarea oficială a venit la doar câteva ore după ce au apărut informațiile că negocierile au intrat pe ultima sută de metri și că Warner Bros Discovery a ales Netflix pentru vânzarea afacerii după un război al licitațiilor care a durat mai multe săptămâni.

HBO Max și Netflix vor rămâne platforme distincte cel puțin deocamdată

David Zaslav, CEO-ul Warner Bros Discovery, a confirmat separat că „HBO Max va rămâne” într-o ședință de tip „town hall” cu angajații.

„Așadar, oricine are Netflix și are HBO Max va avea o experiență mai bună. Pentru oamenii care vor doar HBO Max, vor putea să-l aibă (…) întreaga echipă de producție TV [a Warner Bros.] va produce conținut pentru alții, precum și pentru HBO și pentru Netflix. Și cred că pentru Netflix, aceștia vor deveni acum cel mai mare producător de conținut, cu una dintre cele mai bune cinemateci de povești din lume, împreună cu platforma lor”, le-a spus Zaslav angajaților.

Ca parte a înțelegerii, el va rămâne în fruntea studiourilor Warner Bros. Aceasta nu a inclus însă și televiziunile de cablu deținute de Warner Bros (CNN, EuroNews, TNT și altele), care vor fi desprinse într-o companie separată ce urmează să fie listată pe bursa americană.

Zaslav a subliniat că, până când achiziția va fi finalizată – proces care ar putea dura mai mult de un an, în funcție de provocările legale și de reglementare – consumatorii vor continua să plătească un singur abonament lunar către Netflix, respectiv HBO Max.

Mai multe seriale ale HBO Max erau deja pe Netflix

Încă de dinainte de a anunța înțelegerea, Netflix a adăugat mai multe seriale HBO cinematecii sale, plătind televiziunii americane pentru dreptul de a le difuza prin licențiere. Cu alte cuvinte, Netflix a primit dreptul de a le difuza, dar drepturile de proprietate intelectuală au rămas la HBO iar serialele au putut fi văzute în continuare și pe platforma HBO Max.

Acordul cu Warner Bros înseamnă că mult mai multe seriale de la HBO și HBO Max vor ajunge la un moment dat pe Netflix, după cum de altfel a scos în evidență compania de streaming în comunicatul său de vineri.

„Această achiziție reunește două companii de pionierat în domeniul divertismentului, combinând inovația, acoperirea globală și serviciul de streaming de top al Netflix cu moștenirea de un secol a Warner Bros în spunerea de povești de clasă mondială. Francize, seriale și filme îndrăgite, precum The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz și DC Universe se vor alătura portofoliului extins al Netflix, care include Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence și Extraction, creând o ofertă de divertisment extraordinară pentru publicul din întreaga lume.

Deocamdată, compania americană de streaming își continuă activitatea obișnuită – menținând cele două platforme separate, dar continuând să adauge programe de pe HBO Max pe site-ul Netflix.

Va fi integrată în cele din urmă platforma HBO Max în cea a Netflix?

Însă, pe termen lung, va ajunge HBO o simplă pagină din meniul site-ului Netflix? Va fi, în cele din urmă, serviciul HBO Max închis în urma unei fuziuni treptate a celor două platforme, așa cum Disney integrează treptat serviciul său Hulu din SUA în Disney+?

La fel ca HotNews.ro într-o analiză proprie, jurnaliștii de la Variety notează că aceasta pare cea mai probabilă variantă. Ei invocă acest sens unul dintre obiectivele declarate ale Netflix în urma afacerii, și anume că tranzacția va duce, în cele din urmă, la economii de 2-3 miliarde de dolari.

Obiectivul este pentru al treilea an după finalizarea acordului cu Warner Bros Discovery. Șefii celor două companii se așteaptă ca acordul să fie finalizat în al treilea trimestru al anului viitor, după primirea aprobării din partea autorităților antitrust din SUA.

„O parte din aceste economii ar veni, cel mai probabil, dintr-un serviciu de streaming unificat. Dacă Netflix ar integra HBO Max, acest lucru ar duce probabil la o creștere a prețului pentru consumatori”, notează Variety.