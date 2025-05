Primul film după 11 ani al unei francize celebre a debutat în forță la box office, cu încasări fără precedent

O secvență din noul film „ Final Destination: Bloodlines”, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

„Final Destination: Bloodlines”, al șaselea film din cunoscuta franciză horror în care oamenii mor în moduri din ce în ce mai nebunești, a avut încasări 51 de milioane de dolari la debutul pe piața internă din America de Nord, suficiente pentru a-și adjudeca primul loc în clasamentul box office, relatează AFP și revista Variety.

Filmul produs de Warner Bros. și New Line a dominat box office-ul intern nord-american, detronând de pe primul loc fostul campion, Thunderbolts* de la Marvel, și surclasând un alt nou venit, lungmetrajul Hurry Up Tomorrow al cântărețului canadian The Weeknd.

Impulsionat de recenzii pozitive și de cea mai bună primire din partea criticilor de film pentru orice film Final Destination, Bloodlines a spulberat recordul francizei pentru încasările în weekendul de debut, depășind recordul stabilit de The Final Destination din 2009, care încasase 27 de milioane de dolari. Au trecut 14 ani de la ultimul coșmar marca Final Destination, când Final Destination 5 a fost lansat în cinematografe în 2011.

Bloodlines a obținut alte 51 de milioane de dolari din vânzările de bilete în 74 de teritorii internaționale, ajungând astfel la un debut global remarcabil de 102 milioane de dolari. Filmul, regizat de Adam Stein și Zach Lipovsky, a costat aproximativ 50 de milioane de dolari.

„Debut senzațional” pentru noul film „Final Destination”

Bloodlines se învârte în jurul unei familii ai cărei membri încep să moară unul câte unul, deoarece matriarha nu ar fi trebuit niciodată să supraviețuiască unui eveniment teribil petrecut în urmă cu 50 de ani. Publicul i-a acordat filmului nota „B+” în sondajele CinemaScore, una destul de mare pentru o serie renumită pentru scenele brutale și sângeroase. În plus, Bloodlines se bucură de o rată a aprobării impresionantă de 93% pe Rotten Tomatoes.

„Este un debut senzațional pentru al șaselea episod dintr-o serie horror”, afirmă analistul David A. Gross de la firma de consultanță cinematografică Franchise Entertainment Research. „Recenziile criticilor sunt senzaționale, iar scorul din partea publicului este excelent pentru un film horror”, subliniază el.

Final Destination: Bloodlines reprezintă al treilea succes consecutiv pentru Warner Bros după lungmetrajele A Minecraft Movie și Sinners, lansate în cinematografe luna trecută. Este o schimbare de ritm binevenită pentru studioul legendar, după o serie de eșecuri comerciale precum Mickey 17, The Alto Knights și Joker: Folie à Deux.

Succesul Bloodlines înseamnă că Warner Bros a avut nu mai puțin de 3 filme printre primele 5 din clasamentul box office în weekendul recent încheiat. Sinners a ocupat locul al treilea, în cel de-al cincilea weekend de rulare în cinematografe, în timp ce A Minecraft Movie s-a situat pe 4 în cel de-al șaptelea weekend de proiecții.

Rezultate mai puțin impresionante pentru filmul lui The Weeknd și ultimul lungmetraj Marvel

Hurry Up Tomorrow, cealaltă lansare importantă a weekendului, realizată de Abel „The Weeknd” Tesfaye, nu a avut nicio șansă să intre în top cinci. Incapabil să depășească recenziile dezastruoase și reacțiile negative, filmul a capotat, cu încasări de doar 3,3 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord. A primit o rată a aprobării catastrofală de 14% pe Rotten Tomatoes și o notă „C-” la CinemaScore. Lionsgate a lansat filmul, realizat cu un buget de 15 milioane de dolari, în schimbul unei taxe de distribuție.

Filmul, un thriller de tip „roman à clef” și companion al albumului omonim al cântărețului, are ca protagonist o versiune ficționalizată a lui The Weeknd: un muzician insomniac aflat în pragul unei prăbușiri psihice, atras într-o odisee existențială. Regizorul american Trey Edward Shults, cunoscut pentru filmul Waves din 2019, a regizat Hurry Up Tomorrow, în care mai joacă Jenna Ortega și Barry Keoghan.

Thunderbolts* a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 16,5 milioane de dolari din 3.523 de cinematografe nord-americane, în al treilea weekend de rulare, marcând un declin de 50% față de săptămâna precedentă. Aventura cu supereroi în care actorul român Sebastian Stan a revenit în rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier a încasat 155,4 milioane de dolari pe piața internă și 325 de milioane la nivel global.

Deși se bucură de recenzii mai bune decât majoritatea producțiilor recente Marvel, Thunderbolts* pare că va avea dificultăți să intre în zona de profit, având în vedere că sălile de cinema păstrează jumătate din încasări, iar filmul a costat 180 de milioane de dolari pentru producție și aproximativ 100 de milioane pentru promovare.

The Accountant 2, noul film al lui Ben Affleck, a completat clasamentul top 5, cu încasări de 1,59 milioane de dolari în weekend.