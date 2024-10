Noul „Joker” s-a prăbușit la box office, dar nici filmul cu un actor român în rolul lui Donald Trump nu a impresionat

Încasările pentru „Joker: Folie à Deux”, noul film al regizorului Todd Phillips, s-au prăbușit în cinematografe, însă nici „The Apprentice” lungmetrajul în care fostul președinte american Donald Trump este jucat de actorul român Sebastian Stan, nu a reușit să impresioneze la debut, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Pe piața internă din America de Nord încasările pentru noul film Joker s-au ridicat la doar 7,05 milioane de dolari din 4.102 de cinematografe. Weekendul trecut, când a avut premiera, încasările sale în America de Nord au fost de 40 de milioane de dolari, sub estimările analiștilor, care se așteptau la vânzări de bilete de 50-65 de milioane.

A fost un veritabil dezastru având în vedere bugetul de producție de 200 de milioane de dolari al filmului, la care s-au adăugat costurile cu distribuirea și promovarea la nivel internațional. Pentru un film cu pretenții la statutul de „blockbuster” acestea se ridică adesea la nivelul bugetului de realizare propriu-zisă a unui lungmetraj.

Dacă debutul sub așteptări i-a luat prin surprindere pe unii analiști, prăbușirea din weekendul acesta a fost pe larg anticipată. Acest lucru s-a datorat faptului că sequel-ul de tip musical pentru apreciatul film Joker din 2019, a obținut un calificativ „D”, cel mai prost din sistemul american de note. Calificativul a venit de la CinemaScore, compania de cercetări de piață care realizează interviuri cu spectatorii când ies de la un film pentru a-i întreba ce impresie le-a lăsat.

Folie à Deux a devenit astfel primul film din istorie dintre cele bazate pe benzi desenate DC sau Marvel care nu a obținut nici măcar o notă de trecere din partea publicului nord-american. Prăbușirea vânzărilor de bilete de la o săptămână la alta pentru Folie à Deux a fost chiar mai severă decât în cazul unora dintre cele mai slabe filme lansate de studiourile DC și Marvel în ultima perioadă: The Marvels (scădere de 78,1% între weekendul de debut și cel care a urmat), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (69,9%), Shazam: Fury of the Gods (69%) şi The Flash (72,5%).

Chiar dacă au fost sub nivelul așteptat, încasările Joker 2 în weekendul de debut au fost suficiente pentru a-i asigura primul loc la box office. Însă el și-a pierdut acum coroana la doar o săptămână de la premieră și a coborât până pe locul 3 în clasamentul box office, care măsoară încasările filmelor în sălile de cinema.

Un film horror, noul lider al box office-ului

În schimb, filmul de groază Terrifier 3, despre un clovn care îngrozeşte un mic oraş, a obținut în weekend încasări de 18,3 milioane de dolari din 2.514 săli de cinema nord-americane. Deși nu par spectaculoase, debutul este unul excelent pentru un film independent cu buget redus și încasările suficiente pentru a-i garanta primul loc la box office.

În plus, cel de-al treilea film Terrifier a depăşit deja încasările la nivel global ale predecesorului său, Terrifier 2 din 2022. Acel film a sfidat așteptările, câştigând 10 milioane de dolari pe plan intern şi 15,7 milioane de dolari pe plan global, un rezultat extrem de bun pentru producţia cu buget redus.

Cel de-al treilea film, regizat tot de Damien Leone, îl prezintă pe sadicul clovn Art, care atacă de obicei în preajma Halloween-ului, dar de data aceasta a decis să aştepte până la Crăciun pentru a-şi dezlănţui teroarea.

În topul nord-american, filmul de animație The Wild Robot al Universal şi DreamWorks Animation a înregistrat vânzări de bilete de 13,45 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare. În condițiile prăbușirii The Joker 2, el a urcat pe poziția a doua în clasamentul box office.

Lungmetrajul pentru toată familia are recenzii absolut stelare și a reușit un lucru tot mai rar: să fie apreciat deopotrivă de criticii de film, cât și publicul larg. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, de exemplu, el are o rată a aprobării de 98% și din partea specialiștilor, și a spectatorilor obișnuiți. Pe IMDb, unde votul este la liber, el are o notă medie de 8,5 / 10 din aproape 20.000 de recenzii.

The Wild Robot a acumulat până în prezent 83,73 milioane de dolari pe piaţa internă din America de Nord şi 148 milioane de dolari la nivel global. Având în vedere că bugetul său de producție a fost de 78 de milioane de dolari, el este deja un succes financiar și va continua foarte probabil să vândă bilete în sălile de cinema în următoarele săptămâni.

Filmele de animație pentru toată familia au de regulă o reziliență mai mare în cinematografe decât alte genuri de lungmetraje. Filmele Beetlejuice Beetlejuice al lui Tim Burton şi Transformers One au completat primele 5 poziții ale clasamentului box office.

„The Apprentice”, filmul cu Sebastian Stan în rolul lui Trump, a prins la limită clasamentul top 10 al box office

Prezentat în premieră în luna mai la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, lungmetrajul The Apprentice în care actorul român Sebastian Stan joacă un Donald Trump în tinerețe a avut acum în sfârșit premiera și în cinematografe. La Cannes filmul le-a adus o ovație deschisă lui Stan, regizorului iraniano-danez Ali Abbasi și celorlalți membri ai echipei de producție.

The Apprentice prezintă ascensiunea lui Trump la putere prin ceea ce este descris ca fiind o „înţelegere faustiană” cu influentul avocat de dreapta şi combinator politic Roy Cohn, interpretat în film de actorul american de Jeremy Strong. Imaginea prezentată de film pentru fostul președinte al SUA nu este deloc una măgulitoare, motiv pentru care a fost atacat virulent de echipa lui Trump imediat după prezentarea la festivalul din Franța.

„Acest gunoi este ficțiune pură care senzaționalizează minciuni care au fost demontate de mult timp”, a declarat purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump într-un comunicat remis la momentul respectiv celor de la Variety.

Dan Snyder, un miliardar prieten apropiat al fostului preşedinte, a contribuit iniţial la finanţarea producţiei filmului, aşteptându-se ca acesta să îl descrie pe Trump în mod pozitiv. Însă după ce a văzut un montaj final, a vorbit cu avocaţii săi în încercarea de a opri distribuirea acestuia.

Filmul a fost lansat acum, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile prezidențiale ce vor avea loc în SUA, cu intenția de a arăta publicului momentele din cariera lui Trump pe care fostul președinte le-ar dori uitate. Însă în condițiile în care The Apprentice a fost atacat violent de tabăra sa timp de luni de zile, el a fost foarte probabil boicotat de simpatizanții săi și ai Partidului Republican.

Judecând însă după încasările în cinematografe în weekendul de debut, nici simpatizanții Partidului Democrat și criticii lui Trump nu s-au înghesuit să vadă lungmetrajul lui Ali Abbasi.

The Apprentice a debutat în clasamentul box office pe poziția a 10-a cu 1,58 milioane de dolari din 1.740 de săli de cinema.

El a obținut un rating „B-” de la CinemaScore şi o rată a aprobării din partea criticilor de film de 78% pe Rotten Tomatoes.

