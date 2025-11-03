Probleme la preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Clienții nu și-au putut folosi mai multe zile conturile și cardurile bancare. Cozi și oameni nervoși în sucursale

Clienții First Bank au format cozi în fața unei sucursale, pentru că nu-și puteau folosi cardurile odată cu migrarea la Intesa Sanpaolo. Foto: Florentina Cernat / HotNews

Clienții First Bank România au rămas încă de joi în imposibilitatea de a-și folosi cardurile și nici nu au putut face tranzacții bancare sau plăți online, odată cu preluarea băncii de către Intesa Sanpaolo. Situația nu se rezolvase nici luni, când s-au format cozi la vechile sucursale First Bank încă de la primele ore ale dimineții. Nici call-centerul nu era funcțional luni.

„De ce e lumea la coadă la bancă, e vreo ofertă?”, întreabă un trecător mirat de zecile de oameni care s-au adunat în fața sucursalei First Bank din Drumul Taberei, încă de la ora 9:00, ora deschiderii.

Nu, nu era vreo super-ofertă bancară. Erau clienții băncii, nemulțumiți că de joi după-amiază nu-și mai pot folosi cardurile și nici nu pot face plăți prin aplicația de internet banking.

Odată cu preluarea First Bank, Intesa a decis să schimbe toate cardurile, lucru absolut normal. Acestea au fost trimise prin curieri la domiciliul clienților, dar mulți nu le-au primit. Alții nu au primit PIN-ul și nu au cum să folosească noile carduri.

„Am primit un SMS cu un cod pe care să-l trimit tot prin SMS la un număr scurt pentru aflarea PIN-ului. Am trimis de 10 ori și nu a mers, nu am primit niciun PIN”, spune o doamnă.

Alți clienți se plâng că nu-și pot activa aplicația Intesa, prin care să facă tranzacții online. „Am primit un cod de la ei, îl introduc în aplicație și nu merge”, spune unul dintre cei de la coadă.

Angajații sucursalei au ajutat oamenii să-și activeze aplicația de mobile banking, însă procesul dura mai mult de zece minute pentru fiecare persoană, iar timpul de așteptare la coadă se întindea pe câteva ore.

Call-centerul, nefuncțional nici el încă de joi, nu fusese repus în funcțiune nici luni după-amiază.

Intesa: „Am identificat dificultăți izolate”

La solicitarea HotNews.ro, reprezentanții Intesa Sanpaolo au precizat că se confruntă cu un trafic excepțional în sucursale, însă acestea sunt pe deplin funcționale.

„În urma migrării sistemelor IT din weekend, am identificat dificultăți izolate legate de activarea cardurilor, în special în ceea ce privește recepționarea codului PIN prin SMS. SMS-urile au fost trimise anterior către clienți cu o perioadă de valabilitate de 7 zile, care a expirat astăzi. Pentru clienții care nu au validat codurile în termenul de valabilitate, distribuim noi coduri PIN prin: comunicare individuală, contactarea call center-ului sau sucursale”, au precizat reprezentanții băncii.

Aceștia au adăugat că înrolarea noilor clienți în serviciile de mobile și internet banking funcționează acum (luni după-amiază – n.r.) în parametri normali. „Monitorizăm continuu performanța sistemelor în timp real și intervenim prompt acolo unde este necesar pentru ca experiența utilizatorilor să revină cât mai rapid la nivelul așteptărilor”.

„Mesajul nostru către clienți este unul de încredere și apreciere: cardurile sunt funcționale, iar echipele noastre tehnice lucrează intens pentru a asigura o experiență bancară cât mai fluidă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru răbdare și înțelegere în această perioadă de tranziție!”, au mai transmis responsabilii Intesa.

Intesa Sanpaolo Grup a cumpărat First Bank în 2023, iar tranzacția a fost finalizată în mai 2024.

Vara trecută, clienții First Bank au fost notificați că vor fi transferați integral la Intesa. Din 15 septembrie ei au început să intre în posesia noilor carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România, cu mențiunile:

Noile carduri de debit vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025;

Noile carduri de credit vor deveni funcționale începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Cardurile emise de First Bank pot fi utilizate până la data de 30 octombrie 2025 inclusiv, în aceleași condiții și costuri, și la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

Ultima zi de operare în sistemul First Bank

Joi, 30 octombrie a fost ultima zi în care clienții au putut utiliza produsele și serviciile First Bank. Aplicația de Internet Banking First Bank a fost disponibilă până joi la ora 20:00.

Clienții au fost sfătuiți să efectueze toate plățile planificate până la această dată, să își achite eventualele obligații restante și să comunice din timp noile conturi IBAN primite de la Intesa Sanpaolo Bank România angajatorilor și partenerilor comerciali, astfel încât plățile să poată fi procesate începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Pe 3 noiembrie 2025 este preconizată finalizarea procesului de migrare.

La acel moment, conturile curente, depozitele, creditele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România, potrivit unui comunicat de presă.

Tot de atunci, clienții vor avea acces integral la fondurile proprii, inclusiv prin noul serviciu de Internet și Mobile Banking Intesa Sanpaolo Bank România.

Anul trecut, în luna mai, Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank anunțau că totalizau active de aproximativ 3,2 miliarde de euro, deserveau aproximativ 143.000 de clienți și aveau peste 1.500 de angajați.