Procurorul general, întrebat dacă în spatele războiului hibrid din România se află Rusia: „Toate firele duc acolo”

Toată infrastructura online folosită pentru propagarea de dezinformare în mediul online a fost analizată și astfel procurorii pot proba că în spatele campaniei de dezinformare se află Rusia, a declarat procurorul general Alex Florența într-un interviu pentru EuropaLiberă. Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii au multe alte „fire” care duc către Rusia ca autor, a mai afirmat Florența.

Întrebat de ce nu a sesizat aceste fapte înainte de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, în 6 decembrie 2024, Alex Florența a precizat că parchetul nu a fost sesizat și a indicat declasificarea rapoartelor discutate în CSAT, în 4 decembrie, drept momentul în care a început să primească informații.

„Parchetul nu are cum să sesizeze astfel de fapte decât dacă este sesizat sau informat cu privire la un astfel de comportament mai ales în mediul online. Prin natura atribuțiilor, nu avem posibilitatea nici tehnică și nici legislativă de a monitoriza spațiul online, de a filtra acel conținut permanent pentru a putea constata o ingerință de acest tip. Este sarcina altor instituții de a face această monitorizare și de a constata eventualele ingerințe în online”, a afirmat procurorul general.

El a indicat ANCOM, care are posibilitatea de a înlătura conținut cu elemente de informație și care poate sesiza procurorii, drept una din instituțiile care nu a sesizat Parchetul.

„SRI și alte servicii de informații din România au furnizat pe parcursul anchetei un set complet de informații despre ce s-a întâmplat”, a afirmat procurorul general.

„Fire și legături cu Rusia”

Întrebat concret dacă în spatele acestor acțiuni se află Moscova, procurorul general a răspuns:

„Toate firele duc acolo (n.r. în Rusia). Cine urmărește această analiză va putea constata firmele cu legături certe cu Rusia care au început microtargetarea spațiului românesc din 2019 și după au sprijinit pe parcursul procesului de dezinformare (2022-2024) toată infrastructura online pusă la dispoziție printr-o campanie NativeAds – de publicitate a site-urilor create în această infrastructură pe diferite platforme online”, a explicat el.

„Această infrastructură a trebuit analizată, vorbim de sute de canale pe rețelele sociale și zeci de site-uri, inclusiv site-uri clonate ale instituțiilor de stat și ale principalelor trusturi media. A trebuit să fie analizată de toate instituțiile care au participat în anchetă pentru a realiza aceste fire și legături cu Rusia și pentru a proba că în spatele întregii campanii de dezinformare din spațiul românesc s-a aflat acest actor străin”, a completat Florența.

Raportul lui Florența pe cazul Călin Georgescu

Procurorul general Alex Florența a declarat, pe 16 septembrie, la Antena 3 CNN, că dosarul Georgescu reprezintă „cel mai grav caz monitorizat în ultimii 35 de ani” și a explicat că România este ţinta unui război hibrid de mai mulţi ani, un fenomen mult mai greu de identificat decât un conflict clasic.

În ceea ce-l privește pe Horațiu Potra, liderul grupării paramilitare trimis în judecată împreună cu Călin Georgescu, Florența a afirmat că „în afara oricărui dubiu există legături cu Federația Rusă”, menționând inclusiv corespondențe în limba rusă și contacte la nivel diplomatic.

Acest raport al Parchetului General a fost prezentat de președintele Nicușor Dan la reuniunea Comunității Politice Europene pentru a explica motivele anulării alegerilor prezidențiale.

Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de 20 de mercenari ai acestuia

Călin Georgescu, câștigător al primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat în 6 decembrie de Curtea Constituțională, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, împreună cu 20 de mercenari din gruparea sa.