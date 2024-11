Protecția programelor pentru calculator  în jurisprudența CJUE

La data de 17 octombrie 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a pronunțat o nouă hotărâre[1] prin care a interpretat întinderea obiectului și a conținutului protecției de care beneficiază titularul drepturilor patrimoniale de autor asupra unui program de calculator, potrivit art. 1 din Directiva 2009/24/CE privind protecția juridică a programelor pentru calculator („Directiva”).

Litigiul care a determinat formularea unei întrebări preliminare

În cauza C-159/23, CJUE a trebuit să stabilească dacă modificarea/transformarea conținutului variabilelor pe care un program de calculator protejat în baza Directivei le-a salvat în memoria RAM și pe care acest program le utilizează în timpul executării sale reprezintă sau nu o încălcare a drepturilor patrimoniale de autor.

Problema de interpretare a fost generată de un litigiu care a avut loc în fața instanțelor germane, între Sony Computer Entertainment Europe Ltd, pe de o parte și Datel Design and Development Ltd, Datel Direct Ltd, pe de altă parte.

Sony, în calitate de furnizor de console de jocuri PlayStation, precum și jocuri pentru aceste console, a comercializat, până în anul 2014 inclusiv, celebrul PlayStation Portable (“PSP”), precum și jocuri pentru această consolă. De cealaltă parte, Datel dezvoltă, produce și comercializează software destinat în special consolelor de jocuri Sony, oferind produse complementare precum Action Replay PSP și dispozitivul Tilt FX.

În cauza principală, Sony a susținut că prin intermediul dispozitivelor și software‑urilor Datel, utilizatorii transformă programul de calculator, care stă la baza jocurilor, de o manieră care determină încălcarea drepturilor sale de autor.

Față de această situație de fapt, problema de drept a fost, în esență, de a determina dacă utilizarea software‑ului Datel încalcă drepturile de autor ale lui Sony asupra programului de calculator, în condițiile în care nu are loc o modificare a codului sursă sau a codului obiect al acestui program sau a reproducerii sale, întrucât un alt program pentru calculator, executat în același timp cu programul pentru calculator protejat, modifică conținutul variabilelor pe care programul pentru calculator protejat le‑a salvat în memoria RAM a calculatorului respectiv și pe care le utilizează în cursul executării acestui program.

Protecția juridică a programelor pentru calculator

În conformitate cu art. 1 alin. (1)-(3) din Directiva […] statele membre protejează programele pentru calculator, prin dreptul de autor, în calitate de opere literare în înțelesul Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice. În înțelesul prezentei directive, noțiunea „program pentru calculator” include materialul de concepție pregătitor […]”

Prevederile Directivei au fost transpuse în legislația națională, iar regimul juridic al protecției asupra programelor de autor este configurat de prevederile art. 73 și următoarele din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. În esență, protecția juridică asupra programelor de calculator precum aplicația din speța analizată este asigurată prin intermediul drepturilor de autor, iar această protecție se referă exclusiv la „formele de exprimare” ale unui asemenea program (i.e. codul sursă, codul obiect).

Jurisprudența CJUE a tranșat deja în trecut că “nici funcționalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare și formatul fișierelor de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator pentru a exploata anumite funcții ale sale nu constituie o formă de exprimare a acestui program, în sensul dispoziției menționate[2]”, o interpretare contrară reprezentând, în opinia instanței europene, oferirea posibilității de monopolizare a ideilor, în detrimentul progresului tehnic și al dezvoltării industriale.

De asemenea, Curtea a statuat în trecut că “interfața grafică cu utilizatorul a unui program pentru calculator, care nu permite reproducerea acestui program, ci constituie doar un element al programului menționat prin intermediul căruia utilizatorii exploatează funcționalitățile programului, nu constituie o formă de exprimare a unui program pentru calculator în sensul acestei dispoziții”[3]

Soluția și considerentele CJUE

Pentru a răspunde la întrebarea preliminară, CJUE a reținut, în primul rând, că obiectivul urmărit de regimul de protecție a programelor pentru calculator instituit de legiuitorul Uniunii este de a proteja titularii drepturilor de autor împotriva reproducerii neautorizate a acestor programe, “care a devenit foarte ușoară și ieftină în mediul digital, precum și împotriva comercializării copiilor <<piratate>> ale acestora.”[4]

Cu toate acestea, instanța europeană a amintit că regimul juridic de protecție a programelor pentru calculator nu conferă un drept de monopol absolut, care să împiedice dezvoltarea independentă sau să limiteze progresul tehnologic. Concurenții autorului unui program, după ce identifică printr-o analiză autonomă ideile, normele sau principiile care stau la baza acestuia, au libertatea de a dezvolta propriile soluții compatibile, având posibilitatea de a utiliza aceleași concepte fără a reproduce forma de expresie specifică a programelor protejate.

În al doilea rând, CJUE a constatat, din analiza deciziei de trimitere, că software‑ul Datel nu permite, ca atare, reproducerea programului protejat sau a unei părți a acestuia, ci dimpotrivă, presupune ca acest program să funcționeze în același timp.

În acest context, conținutul variabilelor ar reprezenta un element al programului protejat prin intermediul căruia utilizatorii exploatează funcționalitățile programului respectiv, care nu este protejat ca „formă de exprimare” a unui program pentru calculator în sensul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2009/24.

Prin raportare la aceste considerente, CJUE a răspuns la întrebarea preliminară în sensul că: “protecția conferită de această directivă nu se aplică conținutului variabilelor pe care un program pentru calculator protejat le‑a salvat în memoria operativă a calculatorului și pe care acest program le utilizează în timpul executării sale, în măsura în care acest conținut nu permite reproducerea sau realizarea ulterioară a unui astfel de program.”

Hotărârea CJUE confirmă perspectiva deja tradițională în materia protecției programelor pentru calculator, în sensul că esențială este forma de exprimare, cu evitarea limitării progresul tehnologic și creativității concurențiale. Într-o eră a inovației rapide, această decizie reafirmă împrejurarea că legea nu poate deveni o frână pentru evoluție, ci trebuie să susțină competiția și compatibilitatea, fără compromisuri asupra protecției originale.

Un articol semnat de Mircea Vasile, Junior Lawyer – mvasile@stoica-asociatii.ro – STOICA & ASOCIATII

[1] CJUE, C‑159/23, Sony Computer Entertainment Europe Ltd v. Datel Design and Development Ltd, Datel Direct Ltd

[2] CJUE, C-406/10, SAS Institute EU:C:2012:259, para. 39 și 40

[3] CJUE, C 393/09, Bezpečnostní softwarová asociace EU:C:2010:816, para. 41 și 42.

[4] CJUE, C 159/23, Sony Computer Entertainment Europe Ltd v. Datel Design and Development Ltd, Datel Direct Ltd

Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII