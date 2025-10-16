Punct de cotitură în războiul din Ucraina: Momentul în care Trump și-a schimbat strategia față de Putin

Statele Unite au intensificat schimbul de informații cu Ucraina pentru a include informații despre ținte situate mai adânc pe teritoriul rus, ca parte a unei schimbări strategice despre care ambele țări au speranțe că va relansa negocierile cu Moscova, care au stagnat după ce summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin din Alaska, din această vară, nu a reușit să producă un acord de pace, au dezvăluit două surse familiarizate cu problema, potrivit CNN.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este de așteptat să-l preseze pe Trump pentru arme suplimentare cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte din adâncimea teritoriului rus, precum rachetele americane Tomahawk, când se va întâlni vineri cu Trump la Washington, la Casa Albă.

Trump a semnalat că este deschis la această idee în zilele premergătoare vizitei lui Zelenski, ceea ce indică modul în care s-a schimbat viziunea liderului american cu privire la războiul din Ucraina după încheierea summitului din Alaska.

Schimbarea de atitudine, adică de a începe furnizarea informațiilor cu accent pe siturile și facilitățile legate de domeneiul energetic, pe care administrația Trump le refuzase anterior Kievului, a avut loc după întâlnirea lui Trump cu Putin la baza militară americană din Anchorage, Alaska, în această vară, au spus ambele surse. Trump nu a reușit atunci să obțină o înțelegere cu Putin care să pună capăt războiului.

În urma summitului, SUA au încercat să intensifice presiunea asupra lui Putin, inclusiv prin schimbarea modului de partajare a informațiilor, care, speră administrația de la Washington, va modifica calculele liderului rus cu privire la continuarea războiului.

The Financial Times a fost prima publicație care a scris despre sprijinul SUA pentru campania în desfășurare a Ucrainei, prin intermediul căreia forțele Kievului vizează infrastructura energetică rusă.

Administrația Trump a cerut Ucrainei să evite atacarea infrastructurii de petrol, de gaze și de energie a Rusiei înainte de summit, în timp ce oficialii urmăreau un acord de pace cu Moscova. Dar SUA au dat Ucrainei undă verde pentru a relua atacurile împotriva acestor ținte după ce ambii lideri au părăsit Alaska fără un acord, a precizat una dintre sursele citate de postul american de televiziune.

Cu aprobarea SUA, Ucraina a adoptat acum o strategie deliberată de a viza infrastructura energetică a Rusiei, a mai spus această sursă.

Cu liniile frontului efectiv înghețate și peste un milion de victime în total în timpul conflictului, Ucraina consideră că atacarea infrastructurii energetice ruse este una dintre puținele modalități rămase de a produce efecte strategice, a adăugat sursa.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea CNN de a oferi un punct de vedere privind informațiile relatate.

Putin și Trump au avut ceea ce Trump a descris, într-o postare pe Truth Social, ca fiind o „lungă convorbire”, joi, cu o zi înainte de sosirea lui Zelenski la Casa Albă.

Imediat după discuție, șeful Casei Albe a făcut un anunț surprinzător: se va întâlni cu președintele rus într-un loc „convenit” – la Budapesta, în Ungaria – „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina” și a precizat că „s-au înregistrat progrese importante în urma conversației” telefonice cu liderul de la Kremlin. Trump a mai anunțat că, la finalul convorbirii cu Putin, a convenit ca săptămâna viitoare să se desfășoare o întâlnire a consilierilor americani și ruși de nivel înalt. Această întrevedere urmează să fie condusă de șeful diplomației americane, Marco Rubio (din partea SUA), iar locul întâlnirii urmează să fie stabilit.

Rămâne neclar câte ținte legate de domeniul energiei rămân neatinse și dacă Ucraina își va putea menține capacitatea de lovire la distanță mare pentru a distruge cu succes facilitățile situate adânc în interiorul Rusiei – date care ar ajuta la demonstrarea faptului că strategia actuală ar putea avea succes în cele din urmă. Președintele ucrainean Zelenski a sugerat că armata sa are nevoie de ajutor suplimentar din partea SUA pentru a face acest lucru, solicitând în repetate rânduri arme de lungă distanță, fabricate în America, în săptămânile de după summitul din Alaska.

Trump, despre vizita lui Zelenski: „Știu ce are de spus. Vrea arme”

Trump a indicat că este deschis la această idee, sugerând recent posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, cu excepția cazului în care Rusia își schimbă radical poziția în cadrul negocierilor. Înaintea întâlnirii planificate vineri cu Trump la Casa Albă, Zelenski a declarat unui grup de jurnaliști din Kiev că principalele subiecte ale conversației sale vor include „apărarea aeriană și posibilitățile noastre de a exercita presiune asupra Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune”.

Duminică, liderul ucrainean a dorit să semnaleze că utilizarea rachetelor Tomahawk ar putea fi mai aproape. „Vedem și auzim că Rusia se teme că americanii ne-ar putea furniza rachete Tomahawk, ceea ce este un semnal că exact o astfel de presiune ar putea contribui la pace”, a afirmat Zelenski.

Trump a declarat marți că Zelenski va veni vineri la Casa Albă pentru a solicita Statelor Unite să îi furnizeze rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care ar permite forțelor ucrainene să lovească adânc în teritoriul rus.

„Știu ce are de spus. Vrea arme. Și-ar dori să aibă rachete Tomahawk”, le-a spus Trump reporterilor în timpul întâlnirii cu omologul său argentinian, Javier Milei, de la Casa Albă.

Când a fost întrebat duminică dacă va trimite rachetele Tomahawk, Trump a răspuns: „Vom vedea… S-ar putea”, adăugând: „S-ar putea să le spun că, dacă războiul nu se încheie, s-ar putea foarte bine să o facem, s-ar putea să nu o facem, dar s-ar putea să o facem. Ei (rușii, n.r.) vor ca rachetele Tomahawk să fie îndreptate spre ei? Nu cred”.

Un oficial american a subliniat că, indiferent de ce se va întâmpla, cel mai important lucru este că livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina reprezintă o opțiune serioasă pusă pe masă.

Trump însuși și-a exprimat în repetate rânduri uimirea față de perspectiva ca Ucraina să aibă capacitatea de a lovi Moscova sau Sankt Petersburgul, inclusiv în cadrul unor convorbiri recente cu Zelenski, potrivit unei alte surse familiarizate cu discuțiile. În timpul unei discuții telefonice după summitul din Alaska, Trump l-a întrebat pe Zelenski dacă armata sa are capacitatea de a lovi Moscova sau Sankt Petersburgul.

Liderul ucrainean a răspuns că ar putea dacă ar avea armele potrivite, au declarat surse pentru CNN.

Ce arme au aprobat SUA între timp pentru Ucraina

Între timp, SUA au intensificat schimbul de informații și au aprobat vânzarea a 3.350 de rachete Extended Range Attack Munition (ERAM) – ceea ce pare a fi primul pas concret făcut de Trump pentru a consolida capacitățile de lungă distanță ale Ucrainei, după summitul cu Putin.

Administrația Trump nu a impus restricții explicite asupra modului în care Ucraina poate utiliza aceste rachete cu rază extinsă de acțiune, care fac parte dintr-o vânzare de armament în valoare de 825 de milioane de dolari aprobată recent, potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu această chestiune.

În mod similar, administrația Biden nu a stabilit nicio limitare privind modul în care Ucraina poate utiliza armele pe care i le-a furnizat și care sunt capabile din punct de vedere tehnic să lovească ținte din Rusia, în special sistemele de rachete tactice ale armatei (ATACMS), potrivit unei surse familiarizate cu această chestiune.

Însă rachetele ATACMS au o rază de acțiune mai mică decât rachetele Tomahawk sau ERAM, ceea ce obligă forțele ucrainene să se deplaseze rapid și să ascundă lansatoarele pentru a le apropia de liniile inamice, a spus sursa. Rachetele aeriene aprobate de administrația Trump oferă mai multă flexibilitate.

Cu toate acestea, poate fi în continuare dificil pentru aeronavele care utilizează rachete ERAM să se apropie de graniță din cauza patrulelor de vânătoare rusești MiG, a adăugat sursa, limitări care au alimentat cererea Ucrainei pentru rachete Tomahawk și alte arme cu rază lungă de acțiune.

Raza de acțiune de 1.500 de mile și viteza rachetelor Tomahawk înseamnă că acestea sunt utile doar pentru a evita apărarea aeriană și a lovi infrastructura valoroasă din interiorul Rusiei.

Kremlinul a sugerat că personalul american ar trebui să opereze astfel de arme sofisticate și că rachetele Tomahawk pot fi capabile să transporte arme nucleare – o amenințare care alimentează temerile legate de o escaladare a conflictului.

Ultimatum transmis de șeful Pentagonului

Miercuri, Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a avertizat Moscova că americanii și aliații lor vor „impune costuri” pentru continuarea agresiunii împotriva Ucrainei.

„Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA (denumirea oficială a Pentagonului recomandată de președintele Donald Trump în loc de Departamentul Apărării, n.r.) este gata să își joace rolul cum doar Statele Unite sunt în stare”, a spus șeful Pentagonului, la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, la cartierul general al NATO din Bruxelles.

Hegseth nu a dat detalii, dar agenția de presă Reuters menționează că declarațiile lui au venit tocmai în contextul în care Trump ia în considerare cererea ucrainenilor de a primi rachete Tomahawk.

„Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea de sânge inutilă și să se ajungă la masa păcii. Nu este un război început pe timpul președintelui Trump, dar se va termina pe timpul lui”, a spus Hegseth, citat de Agerpres.

Șeful Pentagonului le-a cerut aliaților din NATO să achiziționeze mai mult armament american pentru Ucraina; un raport al Institutului pentru Economia Mondială din Kiel arăta marți că sprijinul militar occidental pentru țara invadată de Rusia a scăzut cu 43% în iulie și august.

Și secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a afirmat că se așteaptă la noi anunțuri de investiții în PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – lista prioritizată de cerințe ale Ucrainei), program care a înlocuit donațiile de armament din partea SUA și prin care s-au angajat deja două miliarde de dolari.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spera însă să se ajungă la 3,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lui octombrie.