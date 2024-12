Azerbaijan Airlines anunță oficial că avionul prăbușit a suferit „interferențe fizice și tehnice externe” / Rusia invocă ceața și atacurile cu drone ucrainene

Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia a declarat vineri că avionul Azerbaijan Airlines care s-a prăbușit miercuri în Kazahstan a decis să schimbe ruta de la destinația sa inițială, Groznîi, pe fondul ceții dense și a unei alerte locale privind dronele ucrainene. Aproape în același timp, Azerbaijan Airlines a anunțat că avionul prăbușit a suferit „interferențe fizice externe”, o precizare venită la o zi după ce surse azere au spus agenției Reuters că aeronava a fost lovită de o rachetă sol-aer rusească.

Două informări oficiale au venit vineri în paralel de la Baku și Moscova, la două zile după ce un avion Azerbaijan Airlines care plecase de la Baku spre Groznîi s-a prăbușit în Kazahstan, provocând moartea a 38 de persoane.

Pe de o parte, Azerbaidjan Airlines a anunțat în mod oficial că rezultatele preliminare au arătat că avionul său a suferit „interferențe fizice și tehnice externe”.

Reacția a venit după ce surse din Azerbaidjan au dezvăluit neoficial pentru presă joi că avionul a fost lovit de o rachetă sol-aer rusească deasupra Ceceniei, înainte de a se prăbuși în Kazahstan. Un oficial american citat de AP a spus de asemenea, tot joi, că primele informații ale Washingtonului indică responsabilitatea unui sistem rusesc antiaerian.

De cealaltă parte, din Rusia, a venit un îndemn la răbdare, până la terminarea anchetei.

„Partea rusă a informat Kazahstanul cu privire la disponibilitatea sa de a coopera în ancheta privind accidentul aviatic de lângă Aktau”, a declarat vineri Dmitri Iadrov, șeful Agenției Federale de Transport Aerian din Rusia – Rosaviatsia.

„O să menționez faptul că situația la acea oră în jurul aeroportului din Groznîi era destul de complicată. Dronele ucrainene de luptă, la acea oră, efectuau „atacuri teroriste” asupra infrastructurii civile în orașele Groznîi și Vladikavkaz”, a spus el.

„De aceea, în prejma aeroportul Groznîi a fost introdus regimul „Kover”, care prevede ca toate aeronavele trebuie să părăsească spațiul aerian. Mai mult, în regiunea aeroportul din Groznîi a fost o ceață densă”, a mai spus oficialul.

„Încercările de a ateriza nava la Groznîi au rămas fără succes. Comandatului i-au fost propuse alte aeroporturi în acest scop, însă acesta a luat decizia de a se deplasa în aeroportul Actau. Suntem absolut gata să participăm, alături de colegi, la investigarea tuturor circumstanțelor”, a concluzionat șeful Rosaviatsia.

Surse guvernamentale azere au spus joi pentru Reuters și Euronews că o rachetă sol-aer rusească a provocat prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines miercuri în Aktau, Kazahstan.

Avionul care zbura de la Baku spre Groznîi, Cecenia, s-a prăbușit lângă orașul Aktau din Kazahstan, provocând moartea a 38 de persoane, după ce a deviat de la o zonă din Rusia pe care Moscova o apărase recent împotriva atacurilor cu drone ucrainene.

Potrivit surselor, racheta a fost trasă asupra zborului 8432 în timpul activității aeriene a unor drone deasupra orașului Groznîi, iar schijele au lovit pasagerii și echipajul de cabină, explodând lângă aeronavă în timpul zborului.

Surse guvernamentale au declarat pentru Euronews că aeronavei avariate nu i s-a permis să aterizeze pe niciun aeroport rusesc, în ciuda cererilor piloților pentru o aterizare de urgență, și i s-a ordonat să zboare peste Marea Caspică spre Aktau, în Kazahstan.

Varianta oficială avansată cu privire la tragedie a fost aceea a unei ciocniri cu un stol de păsări. Tot mai multe semne de întrebare au apărut însă după ce imaginile postate pe Internet au arătat mai multe găuri în fuselajul avionului prăbușit.

Și primele informaţii ale Washingtonului despre prăbuşirea avionului în Kazahstan indică responsabilitatea unui sistem de apărare aeriană rusesc, a declarat joi un oficial american, conform AFP.

Oficialul american a subliniat că o confirmare a responsabilităţii Rusiei ar demonstra din nou ceea ce Statele Unite consideră a fi nesăbuinţa Moscovei în invazia din Ucraina.

Potrivit datelor, sistemele de navigație GPS ale avionului au fost bruiate pe întreaga traiectorie de zbor deasupra mării.

Racheta a fost lansată de un sistem de apărare antiaeriană Pantsir-S, a relatat postul internațional AnewZ din Baku, citând surse guvernamentale azere.

