Putin îi ordonă unui lider UE să taie livrările de energie către Ucraina: „Opriți livrările de gaze naturale în sens invers, blocaţi energia”

În discuția purtată marți, la Beijing, cu premierul slovac Robert Fico, Vladimir Putin a ordonat acestui stat, membru al NATO şi al Uniunii Europene (UE), să taie livrările de energie Ucrainei, relatează AFP, conform News.ro.

Slovacia este foarte dependentă de gazele naturale ruseşti. Fico, cunoscut pentru poziţiile sale proruse, a criticat în mai multe rânduri atât susţinerea Ucrainei de către Uniunea Europeană de la invazia rusă a Ucrainei, în 2022, cât şi sancţiunile europene impuse Moscovei.

El consideră că aceste sancţiuni reprezintă un risc la adresa securităţii energetice a Slovaciei.

Slovacia şi Ungaria au cerut, în august, UE, să ia măsuri împotriva unor atacuri „repetate”s ale Ucrainei care ţintesc infrastructuri energetice în Rusia.

Recent, aceste atacuri desfăşurate de Kiev ca ripostă la bombardamente ruseşti masive ţintitnd sistemul energetic ucrainean, au perturbat funcţionarea oleoductului Drujba, care leagă în continuare Rusia de Europa Centrală şi de Est.

Din cauza acestor perturbări, Vladimir Putin a solicitat marți Slovaciei să taie livrările de energie Ucrainei.

„Ucraina primeşte o cantitate considerabilă de resurse energetice de la vecinii săi din Europa de Est. Tăiaţi livrările de gaze (naturale) în sens invers, blocaţi livrările de energie”, a ordonat el, conform sursei citate.

„Atunci ei vor înţelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea piveşte încălcarea intereselor altora”, a subliniat liderul de la Kremlin.

În 2022, după invazia Ucrainei de către Rusia, UE a impus o interdicţie majorităţii importurilor de petrol provenind din Rusia.

Însă oleoductul Drujba („prietenie”, în rusă), dat în folosinţă în anii ’60, a fost scutit temporar cu scopul de a le lăsa timp statelor membre UE din Europa Centrală să găsească soluţii alternative.

Fico este singurul șef de Guvern al unei țări membre a Uniunii Europene prezent la Beijing cu ocazia marcării celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial. Un alt lider occidental prezent este președintele sârb Aleksandar Vucic.