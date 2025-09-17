Putin și Modi își proclamă din nou „prietenia”, în pofida presiunilor SUA și UE

Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi și-au exprimat satisfacția pentru „prietenia” dintre țările lor în cursul unei convorbiri telefonice de miercuri, în pofida presiunilor SUA și UE privind legăturile economice între cele două puteri, relatează AFP și Agerpres.

„Relațiile între India și Rusia au fost mereu exclusiv bazate pe încredere și prietenie”, a declarat Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale televizate, după discuția telefonică cu Modi.

Narendra Modi a declarat la rândul său pe X că cele două țări sunt hotărâte să-și întărească „parteneriatul strategic special și privilegiat”, adăugând că „India este gata să aducă toate contribuțiile posibile la o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina”.

El i-a mulțumit, de asemenea, lui Putin pentru apelul prin care l-a felicitat cu ocazia împlinirii a 75 de ani miercuri, notează EFE.

Thank you, my friend, President Putin, for your phone call and warm wishes on my 75th birthday. We are committed to further strengthening our Special and Privileged Strategic Partnership. India is ready to make all possible contributions towards a peaceful resolution of the… — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2025

Cei doi lideri au discutat de asemenea despre viitoarea vizită a lui Vladimir Putin în India, prevăzută să aibă loc în decembrie, potrivit Kremlinului.

Această discuție are loc a doua zi după ce președintele american Donald Trump l-a felicitat la rândul său pentru aniversare pe Modi, cu care a vorbit despre conflictul din Ucraina și despre taxele vamale.

Donald Trump a crescut taxele vamale asupra produselor indiene de la 25 la 50% drept sancțiune pentru achizițiile de petrol rusesc, despre care susține că finanțează conflictul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

India a transmis că nu se va „înclina” în fața SUA

India, vechi aliat al SUA și unul dintre cei mai mari importatori de țiței din lume, a anunțat că va continua să importe petrol din Rusia „pentru că sursele de aprovizionare tradiționale au fost deturnate spre Europa după declanșarea conflictului” în Ucraina, în februarie 2022.

Vladimir Putin și Narendra Modi, ale căror țări colaborează în cadrul BRICS, și-au afișat deja apropierea la începutul lui septembrie cu prilejul unui summit în China. India a anunțat atunci că nu se va „înclina” în fața Washingtonului.

Miercuri, și şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a avertizat că achiziţiile Indiei de petrol rusesc şi participarea sa la un exerciţiu militar organizat de Moscova ar putea dăuna întăririi legăturilor sale cu Uniunea Europeană.

New Delhi şi blocul european poartă în prezent discuţii în vederea stabilirii unui „parteneriat strategic”, în special în materie de comerţ şi apărare. În acest context, Comisia Europeană speră să încheie până la sfârşitul anului un acord de liber-schimb cu New Delhi. Un summit UE-India este discutat pentru începutul lui 2026.