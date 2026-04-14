Radu Jude va concura la Cannes cu noul său film, „Jurnalul unei cameriste”: „Nu este o adaptare a romanului omonim”

„Jurnalul unei cameriste”, cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude, a fost inclus în selecția oficială a celei de-a 58-a ediții a secțiunii „Quinzaine des Cinéastes” de la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

„Noul meu film, ‘Le Journal d’une femme de chambre’ (Jurnalul unei cameriste), nu este nici o adaptare a romanului omonim a lui Octave Mirbeau, nici un ‘remake’ al vreunuia din filmele (unele făcute de mari cineaști, precum Luis Buñuel) care adaptează cartea”, a declarat regizorul român într-un comunicat publicat marți de Avanpost Productions.

„Este mai degrabă o variațiune în jurul unora din temele cărții – iar povestea se concentrează pe viața unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux. E un film care amestecă diverse teme – emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, raportul dintre teatru, literatură și cinema etc. – totul turnat într-o formă pe care mi-o doresc, dacă nu originală, cel puțin unică, în măsura în care e gândită special doar pentru acest film”, a explicat acesta.

Ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Cannes se va desfășura în perioada 12-23 mai, iar selecția „Quinzaine des Cinéastes” include 18 lungmetraje, după cum a anunțat marți Julien Rejl, directorul artistic al secțiunii.

„Quinzaine des Cinéastes” este o selecție paralelă cu cea principală a Festivalului de la Cannes, creată în 1969 și organizată de către Société des réalisateurs de films. Selecția își propune să prezinte cele mai unice stiluri cinematografice ale cinematografiei contemporane, potrivit site-ului său oficial.

Printre alții, „Quinzaine” i-a făcut cunoscuți pe regizori precum George Lucas, Ken Loach, Michael Haneke sau Spike Lee.

În selecția principală de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Cannes va concura pentru marele premiu Palme d’Or „Fjord”, noul film al regizorului Cristian Mungiu.

Radu Jude a câștigat anul trecut Ursul de Argint cu filmul său „Kontinental ’25”

Din distribuția filmului „Jurnalul unei cameriste” fac parte actorii Ana Dumitrașcu, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Amélie Prévot, Louve Proust, Louen Bouteiller, Ilinca Manolache, Sofia Ioana Dragoman, Liliana Ghiță

Imaginea este semnată de Marius Panduru (RSC), iar montajul este realizat de Cătălin Cristuțiu. Producător este Alexandru Bogdan, producător executiv Carmen Rizac, coproducător Vlad Rădulescu, iar manager de producție Bogdan Diaconu.

„Jurnalul unei cameriste” este o producție SBS, coprodusă de Avanpost.

Filmul urmează să fie lansat în cinematografele din România în cursul acestui an, fiind distribuit de Independența Film. Distribuitorul nu a anunțat deocamdată data premierei generale în sălile de cinema, cum se întâmplă de regulă cu filmele prezentate întâi la marile festivaluri internaționale.

Anul trecut, Radu Jude a câștigat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin premiul Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu, grație lungmetrajului său „Kontinental ’25”. Filmul este bazat pe un articol de presă citit de Jude despre o femeie executor judecătoresc care se simte vinovată pentru că a evacuat un bărbat fără adăpost dintr-un subsol pe care-l ocupase.

A fost un nou triumf la Berlinală pentru Jude, după ce în 2015 a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor grație filmului său „Aferim!”, iar în 2021 lungmetrajul său „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” a câștigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film.