Răfuiala sângeroasă din Craiova: Trei bărbați au fost reținuți / Un om a murit, patru sunt la spital, supravegheați de polițiști

Trei bărbați au fost reţinuți după bătaia cu topoare și săbii care a avut loc sâmbătă dimineaţa pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis şi alte patru persoane au fost rănite, anunță IPJ Dolj.

Bătaia a avut loc între două clanuri din municipiul Craiova. Potrivit presei locale, totul a pornit de la o șicanare în trafic, iar între cei implicați existau conflicte mai vechi.

„Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reţinerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare, precum şi a altor doi bărbaţi, de 17 şi 47 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare”, a transmis duminică IPJ Dolj, într-un comunicat.

De asemenea, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea poliţiştilor.

În acelaşi timp, cercetările au fost extinse, pentru a se stabili dacă au fost şi alte persoane prezente la faţa locului, la momentul incidentului, precizează poliția.

În cursul acestei zile va fi sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive.