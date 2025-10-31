Raluca Turcan spune că PSD are „tupeu” să-l cheme pe Ilie Bolojan în Parlament. „Este ca și cum vulpea ar ține predici despre paznici”

Lidera PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, a calificat vineri, într-o conferință de presă, drept „tupeu” invitația adresată de grupul PSD de la Camera Deputaților premierului Ilie Bolojan de a veni în Parlament pentru a da explicații despre retragerea unei părți a trupelor americane din România.

„Practic, invitarea primului ministru și a miniștrilor în Parlament reprezintă un instrument democratic. Cutumiar, acest instrument aparține opoziției, dar pot și reprezentanți ai partidelor de la putere să-l folosească pentru a prezenta teme importante care țin de decizia Guvernului. Folosirea însă a acestui instrument de către un partid aflat la guvernare, pentru a-l sancționa pe premier sau anumiți miniștri, poartă o singură denumire, aceea se numește tupeu. Este ca și cum vulpea ar ține predici despre paznici”, a declarat Raluca Turcan, fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, citată de Agerpres.

De asemenea, reprezentanta PNL Sibiu a afirmat că ambasadele din România privesc cu „suspiciune” această invitație a PSD adresată premierului Bolojan de a oferi explicații în Parlament.

„Sunt personaje care au scos sute de mii de oameni în stradă și au provocat reacții dure ale ambasadelor, inclusiv din partea Ambasadei SUA, atunci când au încercat să modifice legile justiției noaptea, cum bine știți că se spunea, în timpul Ordonanței 13. Și când un politician, cu asemenea palmares, cu un asemenea trecut, ajunge să vorbească despre integritate, practic, în România, fiecare om își amintește exact ceea ce au încercat să facă în perioada în care justiția se dorea a fi îngenunchiată. Iar acest semnal să știți că nu îl primesc doar românii. Toate ambasadele statelor care sunt reprezentate în România nu pot să nu privească cu o oarecare, să spunem, suspiciune, modalitatea în care un om care voia să modifice legile justiției în interesul unui grup infracțional acum ajunge să îl cheme în Parlament pentru a-i face morală și a-l sancționa pe singurul lider politic din România aflat în fruntea guvernului care își dorește o bună administrare a țării”, a mai spus Turcan.

Bolojan nu a dat un răspuns

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că încă nu a primit invitația de a fi prezent în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România și că va da vineri un răspuns – dacă va participa sau nu la „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaților.

Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la ședința de plen de lunea viitoare, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat, miercuri, ministrul Ionuț Moșteanu, după ce presa ucraineană a informat inițial despre redurecerea trupelor americane din țara noastră.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

Alianță PSD-AUR în Parlament: Bolojan, chemat să dea explicații

PSD l-a chemat luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”. Solicitarea a fost aprobată joi de conducerea Camerei Deputaților, condusă de Sorin Grindeanu, cu votul celor din PSD și AUR.

Motivul este legat de reacția Guvernului la decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România, potrivit documentului depus de social-democrați.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că aşteaptă ca Ilie Bolojan „să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie, dar şi să se prezinte un plan concret despre cum întărim securitatea României”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, într-un interviu la Antena 1, că anunțul privind retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a fost amânat timp de două zile de către autoritățile de la București întrucât s-a convenit cu partea americană pentru ca aceasta să facă prima dată anunțul în cadrul unei informări în Comisia de apărare a Camerei Reprezentanților.

Șeful guvernului a explicat că era deja pregătită o conferință de presă la Ministerul Apărării de la București pentru a face anunțul, însă informația „a transpirat” cu o zi mai devreme, fiind publicată în presa ucraineană.