Cum vrea Rapperul Wiz Khalifa să scape de condamnarea la închisoare primită după ce a fumat cannabis pe scena festivalului Beach Please

Cântărețul american, pe numele real Thomaz Cameron Jiribr, a atacat printr-o cale extraordinară de atac decizia definitivă din decembrie a a Curții de Apel Constanța, prin care a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri pentru consum. Contestația se va judeca la Tribunalul Constanța, instanță care inițial i-a aplicat rapperului o amendă penală.

Contestația în anulare a fost înregistrată miercuri, 21 ianuarie, și a primit termen de judecată la Tribunalul Constanța pentru 3 aprilie. Demersul reprezintă o cale extraordinară de atac prin care se încearcă obţinerea anularii condamnării pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Trimis în judecată pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu, după ce a fumat cannabis pe scena festivalului Beach Please, unde susținea un concert, Wiz Khalifa a fost condamnat, în primă instanță, de Tribunalul Constanța la plata unei amenzi penale în cuantum de 3.600 de lei.

Procurorii DIICOT au contestat sentința pe motiv că este prea blândă, iar Curtea de Apel Constanța a dat câștig de cauză Parchetului. Judecătorii Curții au anulat sentința Tribunalului și au decis condamnarea rapperului american la 9 luni de închisoare cu executare în regim de detenție.

În motivarea deciziei, judecătorii arătau că nu pot dispune suspendarea executării pedepsei deoarece inculpatul nu își dăduse acordul pentru a presta o muncă în folosul comunității, o condiție obligatorie, prevăzută de lege, în cazul suspendării pedepsei.

Curtea de Apel explica în hotărârea privind condamnarea lui Wiz Khalifa și de ce se impune o pedeapsă mai aspră în cazul său.

„Acest act de a consuma astfel de substanțe în public, de către o persoană care, prin prisma calității sale de artist internațional și care este de notorietate că deține o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment, reprezintă o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii”, au scris judecătorii CA Constanța în hotărârea pronunțată pe 18 decembrie.

A fumat un joint pe scenă la „Beach Please”

Polițiștii s-au sesizat după ce Wiz Khalifa a aprins un joint pe scena festivalului „Beach Please” din Costinești. Wiz Khalifa a fost ridicat de polițiștii români anul trecut, imediat după concertul din noaptea de 13 spre 14 iulie și dus la audieri.

Procurorii DIICOT nu au dispus nicio măsură împotriva sa, vedeta americană fiind cercetată în libertate pentru deținere de droguri de risc în vederea consum propriu.

Conform polițiștilor, Wiz Khalifa „a deţinut peste 18 grame de canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis, sub forma unei ţigări artizanale”.

Potrivit legii, în România, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În urma incidentului de la ”Beach,Please!”, Wiz Khalifa a postat un mesaj în care spunea că nu a dorit să arate prin gestul său nicio lipsă de respect față de autoritățile din România. El a promis că va reveni să concerteze în țara noastră, dar „fără un mare joint data viitoare”.

Wiz Khalifa a lansat mai multe albume și single-uri de succes, a fost nominalizat pentru Premiile Grammy și a jucat în câteva seriale și filme, inclusiv într-o comedie alături de Snoop Dogg.

Cunoscut pentru consumul de marijuana, Khalifa și-a lansat propria marcă de cannabis, Khalifa Kush, în 2016. A vorbit mereu în mod deschis despre consumul de canabis, afirmând că fumează zilnic iarbă.

În 2014, Whiz Khalifa a fost arestat pentru posesie de marijuana pe un aeroport din Texas, unde se afla pentru un concert. Asupra sa agenții de securitate au găsit jumătate de gram de cannabis. Khalifa a pledat vinovat și a scăpat cu o amendă de 500 de dolari.