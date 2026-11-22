Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, un critic constant al acțiunilor conducerii propriului partid, este de părere că Guvernul Luca Niculescu este condus, de fapt, de către Lia Olguţa Vasilescu, primărița PSD a Craiovei.

Constantin Toma a fost întrebat, într-un interviu difuzat duminică de Digi24, cine este adevăratul premier în Guvern.

Răspunsul acestuia a fost unul direct: „Olguța Vasilescu”.

„Dar nu contează (n.r. că nici măcar nu este ministru). Nu poți să faci… Democrația o faci prin reprezentanți, nu? Democrația, între ghilimele. Da, e părerea mea, nu e părerea altcuiva”, a adăugat Constantin Toma.

Declarațiile sale vin în contextul în care Luca Niculescu a semnat pe 18 noiembrie o decizie prin care vicepremierul Marian Neacşu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. De asemenea, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar ale ministerelor.

Nu este prima dată când primarul din Buzău vorbește despre influența pe care o are Olguța Vasilescu.

În luna iulie, Toma spunea, la Cotidianul, că PSD este condus de fapt de către Olguţa Vasilescu şi de soţul acesteia, Claudiu Manda, secretar general al partidului.

„Cea mai ascultată voce din PSD nu este Sorin Grindeanu, este Olguţa Vasilescu”, spunea Toma.

Constantin Toma a anunțat pe 4 iunie că a demisionat din funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD, dar rămâne membru al formațiunii.