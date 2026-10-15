„Răspunsul nostru”. Nicușor Dan anunță reacția României, după scufundarea navelor în Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a susținut că atacarea navelor în apele teritoriale reprezintă o încercare a Rusiei de a destabiliza statele de pe flancul estic al NATO și de a reduce susținerea publicului pentru Ucraina. Șeful statului a afirmat că răspunsul României va fi menținerea sprijinului pentru Kiev.

Nicușor Dan a spus, la finele întâlnirii trilaterale cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, că subiectul atacurilor asupra navelor din Marea Neagră va fi discutat într-o sesiune specială a Consiliului Nord-Atalntic.

„Cumva suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera pe Dunăre cu Ucraina, cu dronele aeriene. Este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare. Am apelat la aliați, au venit niște echipamente, militari și situația s-a stabilizat. Acum suntem în aceeași situație pe partea estică, de la Marea Neagră”, a spus președintele Dan.

El a dat asigurări că incidentele nu vor schimba atitudinea României față de Ucraina, în pofida încercărilor de destabilizare ale Rusiei.

„Evident că sunt niște încercări ale Rusiei, nu doar în România, ci și în Bulgaria, în special în țările de pe flancul estic de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina, iar răspunsul este că vom continua să sprijinim Ucraina pentru că este o chestiune de drept internațional și care ține de securitatea României”, a declarat Nicușor Dan.

Întâlnire de urgență la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră ca urmare a ultimelor incidente în care nave comerciale au fost scufundate de drone.

„Pe agenda întâlnirii trilaterale se vor afla și incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mǎrii Negre și care ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situației de securitate în regiune”, preciza Cotroceniul înaintea întâlnirii.

La sosirea la Bruxelles, Nicușor Dan a fost întrebat și despre ultimele atacuri în Marea Neagră, în apele teritoriale ale României, „dacă este vorba despre un atac direct și deliberat la adresa României, și dacă România va invoca articolul 4 al NATO.

„Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat, dar evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului român”, a replicat președintele Nicușor Dan.

Echipele de salvare caută în prezent opt membri ai echipajului dispăruți de pe una dintre cele două nave-cisternă pentru produse chimice care au luat foc în timpul nopții în apele teritoriale românești din Marea Neagră.

Nava „Wine Trader” sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord. La bord se aflau 12 persoane, 8 dintre ele fiind dispărute, a anunțat Autoritatea Navală Română.