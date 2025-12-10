Răsturnare de situație: Laureata Premiului Nobel pentru Pace nu mai face deplasarea la Oslo pentru a-și ridica premiul. „Nu știm unde este”

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, într-o intervenție prin apel video pe care a avut-o în data de 7 martie a acestui an pentru a vorbi la un eveniment organizat la Madrid înaintea Zilei Internaționale a Femeii, FOTO: Fernando Sanchez / Zuma Press / Profimedia Images

Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi în persoană premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri directorul Institutului Nobel din Norvegia. Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut, transmit agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Machado, în vârstă de 58 de ani, urma să primească premiul în cadrul unei ceremonii la sediul municipalității din Oslo, în prezența regelui Harald, a reginei Sonja și a mai multor lideri latino-americani, inclusiv președintele argentinian Javier Milei și președintele ecuadorian Daniel Noboa. Ceremonia începe la ora 13:00 (12:00 GMT).

Machado face obiectul unei interdicții de călătorie de un deceniu impusă de autoritățile din țara sa natală și a petrecut mai mult de un an ascunsă.

„Din păcate, ea nu se află în Norvegia și nu va urca pe scena Primăriei Oslo la ora 13:00, când începe ceremonia”, a declarat Kristian Berg Harpviken, directorul institutului și secretarul permanent al organismului de acordare a premiilor, pentru postul de televiziune NRK.

Întrebat unde se află Machado, Harpviken a spus: „Nu știu”.

Ceremonia va avea loc totuși: când un laureat nu poate participa, un membru apropiat al familiei sale vine de obicei pentru a primi premiul și a ține discursul în locul laureatului. Harpviken a precizat că în cazul de față premiul va fi înmânat fiicei opozantei venezuelene, Ana Corina Sosa Machado.

Precizările Institutului Nobel vin în condițiile în care acesta afirmase cu doar câteva zile în urmă că ea se va deplasa la Oslo pentru a-și ridica premiul. „Am luat legătura cu doamna Machado în această noapte și ea a confirmat că va fi la Oslo pentru ceremonie. Având în vedere situația de securitate, nu putem spune mai multe despre data și modul în care va veni”, declarat sâmbătă Kristian Berg Harpviken într-un comunicat transmis AFP.

Laureata Nobel s-a ascuns după alegerile organizate de Venezuela anul trecut

Machado și-a anunțat candidatura la președinție în cadrul alegerilor organizate de Venezuela anul trecut. Însă autoritățile i-au interzis să candideze, ea decizând apoi să îl susțină pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Regimul Maduro și-a revendicat victoria la prezidențiale și a înăsprit controlul său asupra puterii, reprimând violent protestele care au urmat scrutinului prezidențial.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Urrutia ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Statele Unite, UE și alte țări nu au recunoscut victoria revendicată de Nicolas Maduro.

Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor. El a fugit în Spania în exil, în timp ce Machado a rămas în Venezuela, unde se ascunde de forțele lui Maduro.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat pe 10 octombrie că a decis să îi acorde Premiu Nobel pentru Pace din 2025 Mariei Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia au primit anul trecut și Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.

Mesajul transmis de Maria Corina Machado cu două luni înainte să fie premiată cu Nobelul pentru Pace din 2025

Machado a vorbit despre decizia de a intra în ascundere într-o scrisoare publicată de The Wall Street Journal pe 1 august și intitulată: „Pot dovedi că Maduro a fost înfrânt zdrobitor.”

„Scriu aceste rânduri din ascunzătoare, temându-mă pentru viața mea, pentru libertatea mea și pentru cea a compatrioților mei, de dictatura condusă de Nicolas Maduro”, a scris ea.

În scrisoare, Machado a afirmat că are dovezi că Nicolas Maduro nu a câștigat alegerile și a spus că este „de neconceput” ca acesta să recunoască înfrângerea.

Machado a descris apoi pașii pe care i-a urmat guvernul lui Maduro, precum interzicerea candidaturii sale și descalificarea înlocuitorului ei.

Dar, a spus ea, aceștia nu se așteptau ca poporul „să fie ca un val uriaș” și să riposteze. „La doar câteva minute după începerea numărării voturilor, am confirmat că victoria noastră era covârșitoare”.

Ea a explicat faptul că, atunci când au izbucnit protestele, cea mai mare parte a echipei sale a intrat în ascunzătoare și adaugă: „Aș putea fi capturată chiar în timp ce scriu aceste cuvinte”, a mai notat ea.