LIVE Război în Ucraina, ziua 1104: Zelenski lucrează cu aliații la „o poziție comună” pe care să i-o prezinte lui Trump / Ministrul francez al apărării: Un armistițiu parțial în Ucraina ar arăta dacă Putin este de bună credință / FSB a împușcat mortal un bărbat care plănuia „atacuri teroriste” la Moscova

Volodimir Zelenski a anunțat luni că lucrează cu aliații săi europeni la „poziții comune” pentru a încerca să îl convingă pe Donald Trump să țină cont de interesele lor atunci când tratează cu Rusia. „Vom defini pozițiile noastre comune – ceea ce dorim să obținem și ceea ce nu este negociabil. Aceste poziții vor fi prezentate partenerilor noștri americani”, a scrie el pe Telegram după întâlnirea de duminică cu aliații Ucrainei. Prioritatea este de a obține „o pace solidă și durabilă și un bun acord privind sfârșitul războiului”, a subliniat președintele ucrainean.

Incendiul major de la rafinăria Ufimsky din orașul rus Ufa, stins luni dimineață după mai multe ore, a fost provocat de probleme tehnice, au afirmat autoritățile ruse, fără a da alte detalii.

Rafinăria deținută de Bașneft, situată la aproximativ 1.500 km de granița cu Ucraina, are o capacitate de 168.000 de barili pe zi, arată datele LSEG. Bașneft a afirmat pentru agenția de presă Interfax că incendiul nu a afectat principalele instalații de producție.

Mai multe canale rusești de știri de pe Telegram au spus că incendiul a venit după o explozie la rafinărie.

Nu au existat informații oficiale cu privire la un atac cu drone asupra Bașkiriei. Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că unitățile sale antiaeriene au doborât șapte drone ucrainene peste noapte deasupra Rusiei, dar Bașkiria apărea pe listă. Ministerul oferă doar un bilanț al dronelor distruse, nu și al celor lansate.

Ukrainian attack drones successfully conducted one of the deepest strikes of the war tonight, hitting Russia’s Ufa Oil Refinery, over 1300 km behind the frontline.



