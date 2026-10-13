Reacția lui George Simion după decizia Tribunalului București în cazul lui Călin Georgescu

Liderul AUR, George Simion, susține că decizia Tribunalului București de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu este „o victorie a protestelor”.

După ce instanța a decis să înlocuiască măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Georgescu, Simion a transmis un scurt mesaj pe Facebook.

„Arest la domiciliu? Tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor”, a scris deputatul.

Arest la domiciliu pentru Călin Georgescu

Marți, Tribunalul București a admis solicitarea lui Călin Georgescu de a fi mutat în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă și nici executorie, ceea ce înseamnă că fostul candidat la prezidențiale se află deocamdată în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Georgescu se află în arest din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Susținătorii săi au protestat constant în fața Arestului Central, iar printre cei care au îndemnat la manifestații pro-Georgescu pe parcursul ultimelor două săptămâni s-a numărat și George Simion.

„Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea!”, declara liderul AUR într-un astfel de mesaj, în 2 octombrie.

Cererea lui Călin Georgescu de a fi plasat în arest la domiciliu a fost judecată de Vlad Andriescu, magistratul care, pe 22 septembrie, respingea cererea DIICOT de arestare preventivă și îl plasa pe Georgescu sub control judiciar. În 29 septembrie, Curtea de Apel București avea să întoarcă decizia Tribunalului București și să dispună arestarea preventivă.