Reacția lui Yannick Nézet-Séguin, dirijorul care a făcut senzație la Concertul de Anul Nou de la Viena: „Când eram copil, dirijam acest concert din fața televizorului”

Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, 50 de ani, a surescitat opinia publică pe marile rețele sociale după prestația sa de la Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena când ridicat publicul în picioare la finalul spectacolului. El a transmis un mesaj după concert, într-un video publicat pe Facebook.

„Tocmai am coborât de pe scena de la Musikverein, inima încă îmi bate tare, urechile îmi sună și simt căldura acestui public extraordinar, din toate colțurile lumii”, a spus dirijorul de 50 de ni.

El a adăugat: „Am pășit în Noul An prin muzică, împreună, alături de Filarmonica din Viena”.

Într-un alt mesaj, Yannick Nézet-Séguin a vorbit despre legătura personală pe care o are cu acest concert încă din copilărie. „Când eram copil, dirijam acest concert din fața televizorului. De atunci am visat la acest moment. La Concertul de Anul Nou de astăzi, am văzut cum acest vis devine realitate”, a transmis el.

Dirijorul a vorbit și despre emoția trăită pe scenă și legătura creată cu publicul: „Nu-mi găsesc cuvintele pentru a-mi exprima bucuria. Frumusețea împărtășită unește oamenii. Am simțit că zbor, că plutesc, că reflectez și că privesc înainte. Am văzut zâmbetele oamenilor. Sunt profund recunoscător. Un An Nou fericit!”, a spus Yannick Nézet-Séguin.

Concertul de Anul Nou de la Viena este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, fiind transmis anual în zeci de țări și urmărit de milioane de telespectatori. În România, evenimentul a fost difuzat în direct de Televiziunea Română.

Pentru prima dată, în acest an, un dirijor a coborât în public şi a înconjurat grandioasa Musikverein cu bagheta în mână în timpul Marşului lui Radetzky. Spectatorii, entuziasmaţi, au imortalizat momentul cu telefoanele, „încălcând” eticheta clasică a unui asemenea eveniment.

Cine este Yannick Nézet-Séguin

Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, este un dirijor de renume internațional. Dirijorul canadian a urcat pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou de la Viena.

El este director muzical al Operei Metropolitane din New York din 2018, director muzical al Orchestrei din Philadelphia din 2012 şi conduce Orchestra Metropolitană din Montreal de 25 de ani. De asemenea, este dirijor onorific al Orchestrei Filarmonice din Rotterdam, unde a fost dirijor principal între 2008 şi 2018.

Nézet-Séguin are o relaţie strânsă de mai bine de 15 ani cu Filarmonica din Viena, pe care a dirijat-o în premieră în 2010.

Pe lângă capodoperele dinastiei Strauss, Nézet-Séguin a introdus în programul orchestrei vieneze la 1 ianuarie cinci lucrări care au fost interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou.

Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich şi Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani şi pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss.

În schimb, „The Rainbow Waltz” de Florence Price a fost compusă iniţial pentru pian şi redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care în ciuda segregării şi rasismului a reuşit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută.

Programul energic şi multifaţetat al Concertului de Anul Nou 2026, care a fost transmis de Televiziunea Română, a inclus în principal lucrări ale membrilor dinastiei Strauss, dar şi compoziţii de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè şi Hans-Christian Lumbye.

Din orchestra vieneză a făcut parte și Adela Frăsineanu, violonistă de origine română.