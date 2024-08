Reacția unei olandeze atunci când a fost întrebată de prețurile la mâncare din România. „Am venit pentru că ea este jumătate româncă, și a vrut să îmi arate țara”

Peste 6 milioane de turiști străini au venit în România în primele șase luni ale anului, susține Institutul Național de Statistică, conform ȘtirilePROTV.ro. Aceștia sunt atrași de peisaje, dar și de prețurile mici.

Centrul istoric din București e mai mereu plin de turiști străini. Cei mai mulți închiriază apartamente în regim de Airbnb, iar din Capitală înaintează apoi spre munte, spre castele și alte atracții turistice.

Aproape 1 milion de persoane s-au plimbat pe străzile pline de istorie ale Capitalei în primele 6 luni ale anului. Au fost populare și orașele Brașov și Constanța.

Cum li se par prețurile din România e o întrebare pe care turiștii străini o primesc mai mereu din partea jurnaliștilor.

„Suntem din Olanda. Am venit pentru că ea este jumătate româncă, și a vrut să îmi arate țara. Facem în principiu activități turistice. Am fost în Brașov, la Bran, bineînțeles, am vizitat Minele de Sare, ne-am bucurat de natură și de orașele de aici. Am rezervat doar Airbnb. Mic dejun, prânz și cină, undeva la 150 lei. Cred că este foarte ieftin”, a povestit o turistă pentru reporterii PRO TV.

