Vestea că Robert Pattinson va fi următorul James Bond a surprins-o la fel de mult ca pe restul lumii și pe Catherine Hardwicke, regizoarea primului film „Twilight” din 2008, care i-a lansat cariera actorului britanic, relatează revista Variety.

Hardwicke, acum în vârstă de 71 de ani, este în mare măsură cea care a contribuit la propulsarea carierei lui Pattinson către culmi amețitoare, alegându-l pentru rolul vampirului Edward Cullen, alături de Kristen Stewart, care a interpretat-o pe Bella Swan. Cei doi au jucat în filmul original și în celelalte patru care au urmat până în 2012.

La aproape 20 de ani după rolul care l-a transformat peste noapte într-o vedetă a Hollywood, Pattinson a fost ales să devină cel mai emblematic agent secret din istoria cinematografiei.

„Era cât pe ce să cad din pat”, a declarat Hardwicke, referindu-se la momentul în care a aflat că Pattinson fusese distribuit în rolul lui Bond. Studioul Amazon MGM a făcut anunțul oficial pe 16 noiembrie.

„Pur și simplu nu credeam că îl vor alege, din cauza filmului «The Batman» (n.r. în care Pattinson a jucat în 2022) și pentru că este atât de celebru. În plus, lor le place să aleagă un actor necunoscut”, a explicat Hardwicke într-un interviu acordat pentru podcastul „The Kyle Buchanan Show”.

„Chiar era cât pe ce să cad din pat, iar acesta este chiar patul în care Rob și Kristen au dat prima probă împreună și au filmat scena sărutului. A fost destul de bizar. El a căzut din pat în timpul probei și a aterizat pe podea, așa că a fost destul de amuzant”, a spus regizoarea americană.

Regizoarea Catherine Hardwicke la premiera filmului „Emilia Perez” din 2024, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Regizoarea filmului „Twilight”, portret neconvențional pentru actorul care îl va juca pe James Bond

Variety amintește că Pattinson și Stewart au dat împreună proba pentru „Twilight” la locuința lui Hardwicke, regizoarea dorind să vadă dacă între cei doi actori exista acea atracție instantanee necesară pentru personajele Edward și Bella.

Vorbind despre Pattinson și felul său de a fi, Hardwicke a declarat:

„Este intens și interesant și are foarte multe lucruri care se petrec în interiorul lui. Este ciudat și original. Nu se încadrează în modelele convenționale. Nu îi este teamă să spună tot felul de tâmpenii nebunești, iar asta îmi place la el”.

Ea a relatat în timpul interviului și cum a decurs prima probă pentru rolul care i-a lansat cariera actorului britanic:

„[Rob] a intrat în cameră și avea părul vopsit în negru pentru o piesă de teatru, cu un breton absolut trăsnit. Nu era chiar în cea mai bună formă fizică. Cămașa îi era complet șifonată și dezordonată, iar eu mi-am spus: «Aha, bine. Bine, să vedem cum decurg lucrurile»”.

Filmele care i-au adus lui Robert Pattinson rolul lui James Bond

Bazate pe romanele extrem de populare pentru adolescenți ale scriitoarei Stephanie Meyer, filmele „Twilight” au obținut încasări de peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial până în 2012 și l-au consacrat pe Pattinson drept un adevărat idol al publicului feminin.

Însă el a colaborat ulterior cu mai mulți regizori apreciați ai cinematografiei independente, printre care David Cronenberg, jucând în filmul acestuia, „Cosmopolis”, din 2012, dar și cu Werner Herzog, în „Queen of the Desert” (2015), precum și în „The Lighthouse” (2019), regizat de Robert Eggers.

Pattinson a explicat pentru publicația Screen Daily de ce a acceptat rolul din filmul de groază psihologică „The Lighthouse”, povestind că i-a spus lui Eggers: „Pur și simplu vreau să fac ceva neobișnuit”.

În anul următor, însă, a revenit în zona marilor producții de studio, alături de regizorul Christopher Nolan în thrillerul SF „Tenet”, iar apoi, din nou, în 2022, cu „The Batman”, regizat de Matt Reeves și în care au mai jucat Zoe Kravitz și Paul Dano.

Robert Pattinson într-o primă imagine publicată cu el în fracul emblematic al lui James Bond, FOTO: Amazon MGM / Bestimage / Profimedia

Până în 2025, când Pattinson se afla pe covorul roșu la premiera comediei negre SF „Mickey 17”, regizată de Bong Joon Ho („Parasite”), actorul a declarat că i se pare „destul de ciudat” faptul că baza sa de fani era alcătuită acum în principal din bărbați.

„Sunt o mulțime de bărbați, ceea ce este ceva nou pentru mine!”, le-a declarat el jurnaliștilor de la Associated Press.

El a jucat cel mai recent în filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan și urmează să apară și în „Dune: Part Three” al lui Denis Villeneuve, programat pentru lansare în cinematografe pe 18 decembrie.

Următorul film James Bond ar urma să apară în cinematografe în 2028, dacă filmările decurg conform planurilor.