A murit Donald Sutherland. Actorul avea 88 de ani

Donald Sutherland, unul dintre cei mai versatili și talentați actori canadieni, care a fermecat și captivat publicul în filme precum „MASH”, „Klute”, „Ordinary People” și seria „Hunger Games”, a murit la vârsta de 88 de ani, anunță Reuters și AFP.

Actorul Donald Sutherland, a cărui îndelungată carieră s-a întins din anii 1960 până în anii 2020, a murit joi, după cum a anunțat fiul său, actorul Kiefer Sutherland, pe rețelele de socializare.

„Cu durere în suflet, vă anunț că tatăl meu, Donald Sutherland, s-a stins din viață”, a scris Kiefer Sutherland pe X, deplângând totodată pierdearea unuia „dintre cei mai importanți actori din istoria cinematografiei”.

„Nu a fost niciodată speriat de vreun rol – bun, rău sau urât. Iubea ceea ce făcea și făcea ce îi plăcea, iar mai mult de atât nimeni nu poate cere. O viață bine trăită”, a mai scris fiul său Kiefer în mesaj.

Potrivit BBC, actorul a murit în urma unei boli îndelungate.

Donald Sutherland a jucat în filme precum „The Dirty Dozen”, „MASH”, „Klute” sau „Don’t Look Now”. A adunat, de altfel, aproape 200 de roluri în întreaga carieră.

Născut în New Brunswick, Canada, Donald Sutherland a început ca reporter de știri la radio, înainte de a părăsi Canada pentru a se muta la Londra, în 1957. Acolo, a studiat la Academia de muzică si artă dramatică din Londra. Apoi a acceptat mici roluri în pelicule și filme de televiziune britanice.

Primul său mare rol a fost în filmul de război „The Dirty Dozen”, din 1967. Dar rolul în care s-a remarcat apoi a fost cel al chirurgului Hawkeye Pierce, în versiunea cinematografică din 1970 a serialului de comedie MASH, despre medicii dintr-un spital de campanie în timpul războiului din Coreea.

Deşi a primit un Oscar onorific în 2017, Donald Sutherland este considerat printre cei mai buni actori de la Hollywood care nu au primit vreodată o nominalizare la premiile Academiei Americane de Film.

O carieră de peste jumătate de secol

Timp de peste o jumătate de secol, actorul câştigător al premiilor Emmy şi Globul de Aur a jucat în mod memorabil roluri de răufăcători, antieroi, protagonişti romantici şi mentori, relatează News.ro.

Cel mai recent, a apărut în rolul judecătorului Parker în serialul „Lawmen: Bass Reeves” şi în serialul „Swimming With Sharks” din 2022. Alte roluri recente ale sale au fost în serialele „Undoing” şi „Trust”, în care l-a interpretat pe J. Paul Getty, şi lungmetrajele „Ad Astra” şi „The Burnt-Orange Heresy”.

Despre primul său rol important, în „The Dirty Dozen” din 1967, Sutherland declara în 2005 pentru ziarul The Guardian că iniţial a avut o singură replică în film, până când Clint Walker a refuzat să joace o scenă în care trebuia să imite un general. Potrivit lui Sutherland, regizorul Robert Aldrich, care nu-i ştia numele, s-a întors brusc spre el şi i-a spus: „Tu! Cu urechile mari! Fă-o tu!”.

Rolul de şmecher a fost perfect pentru Sutherland, al cărui zâmbet şi farmec au atras atenţia producătorului Ingo Preminger, care l-a distribuit în rolul chirurgului anti-autoritar Cpt. „Hawkeye” Pierce în comedia de succes din 1970 „MASH”.

„MASH” l-a transformat pe Sutherland şi pe colegul său de platou Elliott Gould, care l-a interpretat pe căpitanul „Trapper” John, în vedete importante. Însă actorii au avut probleme în a se adapta la abordarea improvizată şi adesea haotică a regizorului Robert Altman. Potrivit lui Sutherland, Altman a încercat să îl concedieze în timpul filmărilor, dar Preminger a rămas ferm.

Sutherland a mai jucat alături de Gould în comedia neagră „Little Murders” din 1971, inspirată de Alan Arkin, şi din nou în „SPYS” din 1974, un film ratat al regizorului Irvin Kershner.

În filmul de acţiune despre al Doilea Război Mondial din 1970, „Kelly’s Heroes”, Sutherland s-a alăturat lui Clint Eastwood, interpretându-l pe sergentul Oddball, un comandant de tancuri. Sutherland s-a reîntâlnit cu Eastwood în „Space Cowboys” din 2000, de data aceasta jucând rolul unui fost pilot de elită.

Cu „Klute” din 1971, un thriller regizat de Alan J. Pakula şi cu Jane Fonda în rol secundar, Sutherland a devenit un actor principal romantic credibil. El a interpretat rolul unui detectiv cu probleme care se îndrăgosteşte de o damă de companie (Jane Fonda), pe care o protejează de un ucigaş sadic. Mai târziu, Fonda i-a acordat lui Sutherland meritul pentru interpretarea ei de cea mai bună actriţă, premiată cu Oscar, datorită „tuturor sentimentelor intense pe care le trăiam” alături de el.

Cei doi aveau o relaţie amoroasă la acea vreme, iar relaţia a alimentat politica anti-război a lui Sutherland. Acesta s-a implicat în organizaţia Vietnam Veterans Against the War şi, împreună cu Peter Boyle şi Howard Hesseman, Fonda şi Sutherland au lansat o revistă itinerantă numită FTA (Free the Army, cunoscută popular sub numele de F*@k the Army). Pentagonul a încercat fără succes să ţină trupele departe de spectacole; FBI-ul i-a pus sub supraveghere atât pe Sutherland, cât şi pe Fonda.

Oscar onorific pentru întreaga carieră

Donald McNichol Sutherland s-a născut în 1935 în Saint John, în provincia canadiană New Brunswick. S-a pregătit pentru a fi inginer, însă s-a dedicat actoriei încă la începutul anilor 1960. A jucat în mai multe seriale şi a debutat pe marile ecrane în 1964, cu „Il castello dei morti vivi”, de Warren Kiefer, un film de groază italian în care a jucat alături de Christopher Lee.

Nu a fost nominalizat niciodată pentru rolurile lui la premiile Academiei Americane de Film, însă aceasta i-a acordat în 2017 un Oscar onorific pentru întreaga carieră.

În 1978, a primit însemnele Ordinului Canadei.

Între filmele în care a jucat se numără „Ordinary People” (r. Robert Redford, 1980) şi „Eye of the Needle” (r. Richard Marquand, 1981), „JFK” (r. Oliver Stone, 1991), „Backdraft” (r. Ron Howard, 1991), „Buffy the Vampire Slayer” (r. Fran Rubel Kuzui, 1992) şi „Disclosure” (r. Barry Levinson, 1994), „Cold Mountain” (r. Anthony Minghella, 2003) şi „Pride & Prejudice” (r. Joe Wright, 2005).

Le-a dat replica unora ca Al Pacino („Revolution”, r. Hugh Hudson, 1985), Sylvester Stallone („Lock Up”, r. John Flynn, 1989) şi Marlon Brando şi Susan Sarandon („A Dry White Season”, r. Euzhan Palcy, 1989).

A mai jucat în regia lui Wolfgang Petersen („Outbreak”, 1995), Joel Schumacher („A Time to Kill”, 1996) şi John Turteltaub („Instinct”, 1999).

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale este Președintele Snow, în seria „Hunger Games”, şi a filmat cu Nicole Kidman pentru miniseria „The Undoing”, creată de David E. Kelley.

A jucat și în „Trust” (2018), serialul regizorului Danny Boyle.

A fost premiat cu Emmy şi Globul de Aur pentru rolul principal din „Cititzen X” (HBO, 1995) şi cu Globul de Aur pentru rolul secundar din „Path to War” (r. John Frankenheimer, 2002).

În 2019, la festivalul de film San Sebastian a primit premiul Donostia.