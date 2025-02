Regizorul serialului „Shogun” original critică neașteptat noua versiune de anul trecut și spune că e de neînțeles pentru publicul american

Actrița japoneză Yoko Shimada și Richard Chamberlain într-o secvență din serialul „Shogun” lansat în 1980, FOTO: All Film Archive-BBC / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images

Regizorul serialului „Shogun” din 1980, considerat un clasic al cinematografiei, nu este deloc impresionat de noua serie apărută în streaming anul trecut și spune că aceasta este de neînțeles pentru publicul din Statele Unite, potrivit IndieWire.

Cineastul american Jerry London, acum în vârstă de 78 de ani, a regizat numeroase episoade din seriale sau emisiuni TV cunoscute în SUA, precum The Brady Bunch, The Bob Newhart Show sau The Mary Tyler Moore Show, înainte de a fi ales pentru scaunul regizoral al miniseriei Shogun lansate în 1980, la doar 5 ani după publicarea celebrului roman al lui James Clavell.

Cu rolul lui Blackthorne jucat de emblematicul Richard Chamberlain și seniorul Toranaga interpretat de legenda cinematografiei japoneze Toshiro Mifune, miniseria cu 5 episoade produsă de studioul Paramount s-a bucurat de un succes uriaș în Statele Unite și unii specialiști consideră că a jucat un rol major în stârnirea interesului americanilor față de cultura japoneză.

Jerry London consideră însă că noua adaptare de anul trecut a romanului lui Clavell, produsă de televiziunea americană FX și difuzată în streaming de Hulu, respectiv Disney+ pe piețele din afara SUA, nu a fost realizată pentru un „public american”.

Regizorul primului serial „Shogun” spune că adaptarea nouă este „foarte tehnică”

Noul serial „este complet diferit de cel pe care l-am făcut eu”, a declarat Jerry London pentru THR în unul dintre puținele interviuri pe care le-a acordat după ce s-a retras din cinematografie în 2006 și primul în care a vorbit despre noua adaptare a romanului lui Clavell.

„Al meu se baza pe povestea de dragoste din [romanul] Shogun dintre Blackthorne și Mariko, iar acesta nou se bazează pe istoria Japoniei și este mai mult despre Toranaga, care era shogunul”, a adăugat London.

El a continuat: „Este foarte tehnic și foarte greu pentru un public american să-l înțeleagă. Am vorbit cu mulți oameni care l-au urmărit și au spus: ‘A trebuit să-l opresc pentru că nu-l înțeleg’. Așadar, realizatorilor celui nou chiar nu le-a păsat de publicul american”.

„L-au făcut practic pentru Japonia, și eu m-am bucurat pentru asta, pentru că nu voiam ca show-ul meu să fie copiat… Cel nou este amuzant pentru că toți cei cu care am vorbit au spus: ‘Nu-l înțeleg. Despre ce e vorba?’. M-am uitat la el în întregime. Este foarte greu de urmărit”, a subliniat Jerry London.

Comentariile sale sunt oarecum bizare, având în vedere că mai multe firme de analiză a pieței au arătat că noul Shogun, care a fost gândit de asemenea ca o adaptare fidelă a romanului lui Clavell, a fost cel mai vizionat serial în streaming în SUA după premiera sa de la sfârșitul lunii februarie a anului trecut și întregul sezon s-a bucurat de ratinguri uriașe pe piața internă din America de Nord.

Actorul japonez Hiroyuki Sanada, care l-a jucat pe seniorul Toranaga în noul serial, a dezvăluit chiar luna aceasta că Shogun din 2024 a primit aprobarea oficială pentru un al doilea sezon și că filmările la el ar putea începe anul acesta.

Regizorul nu e impresionat nici de premiile câștigate de noul serial „Shogun”

În schimb, regizorul primului serial Shogun s-a declarat de asemenea surprins de faptul că noua versiune a scris istorie la Premiile Emmy, decernate anual de cinematografia americană pentru cele mai bune seriale și emisiuni TV. Noul Shogun a câștigat nu mai puțin de 18 Premii Emmy la gala de anul trecut, depășind cu ușurință recordul stabilit anterior de Game of Thrones pentru un singur sezon al unui serial.

Printre altele, el a devenit primul serial în limba japoneză care a câștigat la categoria „Cel mai bun serial dramă”, Anna Sawai, care a jucat-o pe Mariko, a devenit prima actriță de origine asiatică care a ridicat Premiul Emmy pentru „Cea mai bună actriță principală într-un serial dramă”, iar Hiroyuki Sanada și-a adjudecat premiul pentru „Cel mai bun actor principal într-un serial de dramă”.

„A câștigat toate premiile [Emmy] pentru că nu au fost seriale mari împotriva sa”, consideră însă London. „Nu a fost prea multă concurență”, a adăugat el în interviul acordat jurnaliștilor de la THR. El și-a exprimat de asemenea nemulțumirea și dezamăgirea față de faptul că apariția noului serial nu a generat mai multe discuții despre cel pe care el l-a regizat la câțiva ani după apariția romanului lui Clavell.

„De asemenea, cel nou are practic un singur actor britanic (n.r. Cosmo Jarvis în rolul lui Blackthorne) și, sincer, nu a avut carisma pe care a avut-o Richard Chamberlain”, a mai spus London.

Adaptarea sa a romanului lui Clavell, difuzată de televiziunea americană NBC în septembrie 1980, a obținut 14 nominalizări la premiile Emmy, însă a câștigat în cele din urmă doar 3. Printre acestea s-a numărat însă și cel pentru cea mai bună serie limitată.

Richard Chamberlain și Toshiro Mifune, nominalizați amândoi pentru cel mai bun actor principal într-o serie limitată sau film pentru televiziune, au pierdut atunci în fața lui Anthony Hopkins, premiat atunci pentru interpretarea sa din lungmetrajul The Bunker.