„Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani / Artificiile au fost interzise

Autoritățile locale din Crans-Montana au recunoscut că nu au efectuat inspecții de incendiu și siguranță la barul Le Constellation, unde un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea a 116 în timpul sărbătorilor de Anul Nou, potrivit BBC și Euronews.com.

„Nu s-au efectuat inspecții periodice între 2020 și 2025. Regretăm amarnic acest lucru”, a declarat primarul din Crans-Montana, Nicolas Féraud, într-o conferință de presă organizată marți, în stațiunea de schi alpin, la cinci zile după tragedia din stațiunea de schi din Elveția.

Oficialul a mai spus că nu poate explica de ce nu s-au efectuat inspecții de siguranță pentru o perioadă atât de lungă, iar consiliul „nu avea nicio indicație că verificările nu fuseseră efectuate”. De asemenea, el a afirmat că inspecţiile de incendiu ar trebui efectuate anual în barurile din oraş.

Anchetatorii cred că artificiile de tip „fântână”, montate pe sticle de șampanie și ținute prea aproape de tavan, au provocat incendiul mortal din barul la Le Constellation. În legătură cu acest lucru, primarul din Crans-Montana a spus că spuma de izolare fonică ce căptuşea tavanul localului a fost considerată acceptabilă la momentul respectiv, iar o alarmă de incendiu nu a fost necesară din cauza dimensiunilor barului.

„Nu au existat niciodată verificări ale acestei spume fonoabsorbante. Agenţii noştri de securitate nu au considerat-o necesară”, a adăugat el.

De asemenea, primarul a anunțat interzicerea tuturor tipurilor de artificii în locurile publice locale, calificând această decizie drept „evidentă”.

Feraud a declarat că nu va demisiona și că va fi „la latitudinea judecătorilor” să decidă dacă consiliul va face obiectul unei anchete penale în legătură cu incendiul.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva managerilor barului. Cei doi sunt suspectați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu, potrivit procurorului șef al regiunii Valais.

Gravitatea arsurilor a făcut dificilă identificarea unor victime ale incendiului care a izbucnit în primele ore ale zilei de Anul Nou, fiind necesar ca familiile să furnizeze autorităților probe de ADN. Anchetatorii au terminat duminică identificarea celor 40 de morți și au declarat luni că au numele tuturor celor 116 persoane rănite. Printre persoanele ucise de incendiu se află și un român în vârstă de 18 ani.