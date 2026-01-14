REPORTAJ „Noaptea se aburesc geamurile. Am adus pilote de acasă”. Cum au trăit pacienții din trei mari spitale din București cele mai geroase zile din an

Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” și Institutul Oncologic se numără printre cele 3.500 de clădiri și blocuri afectate de avaria majoră la CET Sud. HotNews a vorbit pacienți internați în aceste spitale și cu aparținători

„Nu am știut ca este așa de frig, dacă știam nu mai veneam aici, rămâneam acasă, în Olt. Mă duceam acolo la spital”, se plânge Maria. Femeia locuiește la Slatina și a venit până în București special pentru a se interna în secția de Nefrologie de la Fundeni.

„Nu e căldură de două săptămâni. Noaptea se aburesc geamurile, stăm cu păturile pe noi chiar dacă este și aer condiționat pe cald. Am adus și pilote de acasă”, continuă pacienta.

Alți pacienți admit că pe holuri este mai frig decât de obicei, dar în saloane, personalul medical a făcut eforturi să facă mai cald. Au fost pornite aparatele de aer condiționat, acolo unde ele există, au fost aduse caloriferele electrice și aerotermele, spun unii pacienți.

Reporterii HotNews nu au avut acces în interiorul spitalelor, unul dintre manageri motivând că nu este potrivit pentru pacienți, în timp ce ceilalți doi nu au răspuns solicitării jurnaliștilor.

Am vorbit însă cu pacienți, aparținători și cadre medicale pe care i-am întâlnit în curtea comună a celor trei spitale.

Aparate de încălzit rămase de la alte avarii

O asistentă medicală de la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” spune că spitalul s-a mai confruntat cu astfel de situații în trecut, așa că a primit, de-a lungul timpului, donații de calorifere electrice și aeroterme, de la foști pacienți care au trecut pe aici și chiar de la medici care lucrează în spital, care au adus astfel de aparate de acasă.

„Când ești încolțit, vii oricum la spital”

Diana a venit marți să își viziteze nepoata la spital. „În saloane nu a fost frig, de ce să îl mâniem pe Dumnezeu? La nepoata mea în salon a fost cald tot timpul”, spune ea, la plecarea de la spital. „Azi a fost un pic mai bine, au început să dea drumul și la calorifere, dar în saloane a fost cald și zilele trecute. În schimb, nu a fost apă caldă câteva zile, pe holuri înghețai dacă stăteai să aștepți mai mult”.

Dar, adaugă Diana, „când ești încolțit, vii oricum la spital. Doar dacă nu ai dureri nu vrei să vii. Când e să vii, nu îți mai trebuie nici căldură, nici nimic.”

O altă doamnă are soțul internat tot la Institutul Fundeni. A ieșit în grabă la chioșcul din curtea spitalului ca să îi cumpere o sticlă cu apă: „În rezervă este cald, la soțul meu în rezervă este aer condiționat. În saloane nu știu cum este.”

„E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”

La câteva zeci de metri distanță, în holul de intrare în clădirea Institutului de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu”, câțiva pacienți așteaptă pe hol să intre la consultație, cu hainele pe ei. „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”, se plânge o femeie în vârstă.

„Duc pacienții pe căruț cu pături pe ei. Și medicilor și asistentelor le este frig, merg aplecați de frig, cu halate pe ei. Nu sunt ei de vină”, spune o altă pacientă care așteaptă pe hol.

„Nu e cald să transpiri, dar e acceptabil”

Și la Institutul Oncologic, aflat în aceeași curte cu spitalele „Fundeni” și „C.C. Iliescu”, apa caldă și căldura lipsesc de câteva zile.

O pacientă a venit aici pentru investigații din Călărași, pentru că la spitalul din orașul ei nu prea sunt medici oncologi.

Spune că în spital „nu e cald să transpiri, dar e acceptabil, se poate sta. Dacă trebuie să vii la doctor, nu ai încotro.”

O altă pacientă a venit marți tot din afara Bucureștiului să facă o investigație CT la Institutul Oncologic, în timp ce tatăl ei este internat, în aceste zile, la Institutul Fundeni. Povestește că la Institutul Oncologic, unde a trebuit să stea dezbrăcată timp de 30 de minute pentru investigația medicală, i s-a părut mai frig.

„Am mers la prânz și la tatăl meu, la Fundeni, și acolo era cald. Au remediat problema.”

Cele trei spitale de pe platforma Fundeni au frecvent probleme cu apa caldă și căldura

Nu este prima dată când cele trei spitale de pe platforma Fundeni sunt afectate de lipsa apei calde și a căldurii. Cel mai recent s-a întâmplat în octombrie anul trecut, însă atunci temperaturile de afară nu erau atât de scăzute.

În septembrie 2024, spitalele au rămas fără apă caldă, iar în noiembrie 2019, octombrie 2021 și noiembrie 2022, fără apă caldă și căldură.

„În secțiile critice este climatizare”

Contactată de HotNews, directorul medical al Institutului Clinic Fundeni, dr. Alina Tănase, spune că „în secțiile critice – Terapie Intensivă și Transplant – este climatizare, în timp ce, în restul secțiilor, pacienții s-au încălzit cu aer condiționat pe cald și calorifere electrice.”

Dar, mai spune Alina Tănase, „de astăzi este mai bine, iar caloriferele au început să se încălzească”. Asta după ce, spune medicul, căldura și apa caldă au fost oprite de joia – vinerea trecută.

Managerul Institutului Fundeni, Anca Coliță, nu a putut fi contactat.

Și Daniela Zob, managerul Institutului Oncologic, spune, contactată de HotNews, că nu este prima dată când sunt astfel de probleme. „Dar lucrurile sunt pe cale să se remedieze”

La Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu”, managerul Gheorghe Ceaușu, directorul medical Iulia Kulcsar și purtătorul de cuvânt Șerban Bubenek nu au putut fi contactați, marți, de HotNews.

La „C.C. Iliescu” s-a redus numărul de intervenţii chirurgicale, din cauza frigului

Anunțul privind lipsa căldurii și a apei calde în cele trei spitale a fost făcut de Termoenergetica. Principalul furnizor de apă caldă și căldură din București a publicat, pe site-ul companiei, lista zonelor unde agentul termic este oprit „până la remedierea avariilor apărute în rețeaua de termoficare”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat și el, marți dimineață, într-o declarație pentru News.ro, că cele trei spitale de pe platforma Fundeni nu au apă caldă și căldură.

Rogobete a spus că a discutat cu ministrul Energiei și împreună au decis să trimită echipe tehnice la aceste spitale, din partea distribuitorului de energie electrică, să verifice instalaţiile.

„Aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal. Este delicat, este dificil pentru că discutăm despre pacienţi critici, pacienţi cu diverse patologii pentru care temperatura este esenţială în recuperare”, a admis ministrul Sănătăţii.

Cea mai gravă situație, mai spune el, este la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu”, unde s-a decis reducerea numărului de intervenţii chirurgicale, în special cele care nu sunt urgenţe.

Ministrul mai spune că spitalele mari ar trebui să aibă centrală proprie, pentru a fi „independente din punct de vedere energetic”.