Aproape 3.500 de imobile nu au căldură în aceste zile cu ger / Noul termen de rezolvare al Termoenergetica

Aproape 3.500 de blocuri și alte imobile nu au căldură în București, cele mai multe dintre ele fiind în sectoarele 2 și 3, a anunțat compania municipală Termoenergetica.

În București este ger și, potrivit meteorologilor, în cursul zilei de marți și în noaptea spre miercuri temperaturile vor urca în cel mai bun caz până la -2 grade, iar minimele vor fi de aproximativ -8 grade.

Potrivit cmteb.ro, situația a părut din cauza „debitului insuficient pentru livrare apă caldă de consum și încalzire furnizat de către CET SUD”.

Termenul avansat de Termoenergetica pentru rezolvarea situației este de vineri, ora 23:30.

Numărul imobilelor afectate de avaria CET SUD pe 13 ianuarie. Foto: Termoalert

Unii bucureșteni nu au de multe zile agent termic și fuseseră informați că vor primi căldură și apă caldă de luni noapte de la ora 23:00, însă acest lucru nu s-a întâmplat și au primit noul termen de 16 ianuarie.

Marea avarie la CET București Sud s-a produs pe 5 ianuarie. Inițial, a fost vorba despre 1.000 de imobile afectate, însă numărul lor a crescut apoi la 3.500, aproape 40% din totalul celor racordate la sistemul centralizat.

Reprezentanții producătorului de energie Elcen au susținut săptămâna trecută că au continuat să livreze agent termic la o temperatură suficient de ridicată pentru ca populația să nu fie afectată, însă, din cauza conductelor vechi, agentul termic nu ajungea în calorifere. De cealaltă parte, Termoenergetica a afirmat că nu a înregistrat nicio avarie în conducte și că toată problema a plecat de la Elcen.

Situația este de fapt una veche de peste 20 de ani și se agravează pe zi ce trece. Majoritatea echipamentelor din cele patru centrale de termoficare din Capitală (Grozăvești, Progresu, CET Vest și CET Sud) au peste 40-60 de ani vechime, iar două treimi dintre conductele care distribuie agentul termic către populație se află în stare critică.

