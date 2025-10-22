Rețeta de castraveți murați folosită în fiecare an de o gospodină dintr-o comună din România. „Le pun apoi la fiert până îşi schimbă culoarea”. Marinata face însă diferența

În plin sezon al legumelor de toamnă, când gospodinele se pregătesc să umple cămările cu murături şi conserve făcute în casă, o femeie din Coșteiu de Sus, judeţul Timiş, își transformă an de an bucătăria şi curtea într-un pastel de culori şi miresme culinare, scria Agerpres în urmă cu ceva vreme.

Emilia Popa și-a prezentat, printre altele și o rețetă de castraveți murați, care pare la îndemâna oricărei gospodine. Aceasta a dezvăluit cum potriveşte murăturile pentru a fi cât mai savuroase şi pentru a-şi păstra gustul timp îndelungat.

Rețeta de castraveți murați

„Eu pun murături de tot felul, dar nu îmi place să fie picante. Castraveţii îi aşez în borcan cu rondele de ceapă şi de morcov, adaug câteva boabe de muştar. Separat fac următoarea marinată, care depinde de cantitate, dar trebuie să fie trei părţi de apă şi una de oţet la fiecare litru de lichid, o lingură de sare şi zahăr după gust. Amestec să se dizolve şi torn în borcane. Aşez capacele şi le pun apoi la fiert până îşi schimbă culoarea”, ne spune gospodina.

Aceeaşi reţetă se aplică şi în cazul gogonelelor, doar că între ele, în borcan, aceasta pune usturoi şi frunză de ţelină.

