Revoltele din Ballymena: Un al treilea român, interogat de polițiști, luat apoi la țintă de protestatari. „Am pierdut totul din cauza unor acuzații false”

Un român în vârstă de 28 de ani a fost reținut și eliberat după zi, în cazul tentativei de viol în care mai sunt acuzați doi adolescenți români. Într-un mesaj pe Facebook, el a spus că acuzațiile sunt nefondate, însă el a devenit ținta violențelor. Spune că se afla în Irlanda de Nord din 2016, iar acum, în urma acestui caz, soția și copii lui au revenit în România, deoarece erau și ele ținte ale agresiunilor.

Doi adolescenți români, în vârstă de 14 ani, se află în custodie în urma tentativei de viol, ceea ce a declanșat un val de violențe în zonă.

O româncă din Ballymena a spus, într-un dialog cu HotNews, că sunt proteste anti-români, nu anti-imigranți. „Vor ca noi să plecam”

„Un bărbat de 28 de ani a fost arestat ieri seară, luni, 9 iunie. El a fost eliberat fără măsuri din custodia poliției după audieri”, scria marți publicația nord-irlandeză Belfast NewsLetter despre evoluția cazului din Ballymena unde au izbucnit tensiuni interetnice puternice.

El a fost reținut după ce apăruseră clipuri pe TikTok în care era acuzat că a fost implicat și el în agresiunea sexuală. Despre reținerea lui vorbise și o altă româncă ce locuiește în orașul nord-irlandez. „L-au arestat în timp ce era cu fetița la spitalul din Antrim pentru că o asistentă l-a văzut, l-a recunoscut și a chemat poliția”, a spus Dana, care locuiește în Ballymena de 9 ani.

Acum, bărbatul acuzat a spus pe Facebook despre experiența sa după ce au izbucnit violențele.

„Numele meu este Alex, cu toții ați auzit despre mine în ultimele zile vin și eu cu adevărul despre mine, despre tot ce se circulă pe internet”, își începe românul postarea. Românca din Ballymena a confirmat pentru HotNews că este vorba despre același bărbat reținut.

„Am stat în arest aproape 24 de ore”

El spune că se afla la spital împreună cu soția și fetița sa de 5 ani care nu se simțea bine când a fost arestat de poliție care l-a și filmat.

„Am fost acuzat pe nedrept ca fiind al 3 le-a acuzat pentru activitate sexuală cu o minoră. Cei de la poliție m-au dus în Antrim la secția de poliție. Am stat în arest aproape 24 h”, scrie bărbatul.

El spune că, după ce a fost reținut, soția sa și cele două fiice, de 2 și 5 ani, au fost amenințate, atât pe rețelele de socializare, cât și de unii vecini. Femeia a plecat apoi cu cei doi copii în România.

„Am auzit bătăi în uși și geamuri. Urlete cu amenințări de nedescris”

Locuința românului a fost percheziționată de către poliție înainte ca el să fie eliberat, iar de aici a început alte probleme, spune el.

„La scurt timp după ce am ajuns la domiciliul meu in Ballymena, am auzit bătăi in uși și geamuri. Urlete cu amenințări de nedescris. M-am speriat, nu știam ce se întâmplă, am vrut să îmi părăsesc domiciliul, dar nu am putut eram înconjurat de oameni”, a continuat el.

„Mi-am pierdut casa în care trăiam”

Bărbatul a povestit că s-a urcat în podul casei și a susținut că a spart acoperișul pentru a ieși.

„Într-un final am ajuns într-un loc în siguranță, unde în sfârșit m-am întâlnit cu soția mea, ea neștiind nimic de mine de luni seara de când am fost arestat”, povestește el.

Ca urmare a acuzațiilor nedovedite, românul spune că a fost umilit și agresat verbal, dar, mai grav, a trebuit să renunțe la tot ce avea în 9 ani de muncă în Irlanda de Nord.

„Locuiesc în uk din 2016, de pe atunci am același loc de muncă, tot ce am am făcut alături a de soție, ambii lucrând în același loc. (…) Am pierdut totul din cauza unor acuzați false mi-am pierdut casa în care trăiam,mașina toate bunurile. Dar cel mai mare regret mi-am pierdut șansa să le ofer copiilor mei un viitor mai bun. Și toate astea fără ca eu să nu am nici o vină”, spune Adi.

Violențe în Irlanda de Nord

Violențele au izbucnit după ce doi adolescenți români au fost acuzați de tentativă de viol. De atunci, au avut loc mai multe incendieri. Inclusiv casa în care locuiau adolescenții, alături de părinții lor, a fost incendiată.

Tulburările din orașul nord-irlandez Ballymena au stârnit atât frică, cât și revoltă în rândul comunității românești din această localitate cu aproximativ 30.000 de oameni. O româncă de 38 de ani care trăiește în Ballymena de 9 ani a povestit într-un articol publicat miercuri de HotNews care este atmosfera din orașul unde românii muncesc în abatoare sau în fabrica de autobuze.

Pe grupul de Facebook „Români în Ballymena”, care are 3.300 de membri, oamenii povestesc că se tem pentru viața lor. Alții pretind că ar trebui să fie făcută distincția între români și romi. În timp ce românii sunt ținta unor atacuri rasiste din partea nord-irlandezilor, ei lansează, la rândul lor, atacuri rasiste, la adresa romilor.

Violențe au continuat miercuri seară în diferite părți ale Irlandei de Nord pentru a treia noapte consecutivă, dar tulburările din principalul focar de conflict, Ballymena, au fost de o amploare semnificativ mai redusă. Cu o zi înainte, sute de protestatari mascați au atacat forțe de poliție și au incendiat case și mașini în Ballymena, un oraș cu 30.000 de locuitori situat la 45 de kilometri de Belfast, în incidente calificate de poliție drept „violențe rasiale”.

„Distrugerea și vandalismul aduse în zona noastră de către o minoritate de indivizi sunt complet inacceptabile și nu vor fi tolerate. Ceea ce s-a întâmplat este extrem de îngrijorător pentru locuitorii și comunitățile noastre și aș dori să mulțumesc poliției, serviciilor de urgență și partenerilor comunitari pentru sprijinul lor”, a replicat primarul orașului Ballymena, Jackson Minford.

„Comportamentul huliganic și dezordinea la care am asistat în ultimele două nopți în Ballymena au provocat teamă și suferință multor oameni și au afectat comunitatea noastră locală. Trebuie să înceteze acum. Acestea nu sunt proteste, sunt un prtext pentru violență și vandalism și nu vor fi tolerate”, a transmis consiliul local al orașului.

Oficiali guvernamentali britanici și irlandezi au criticat incidentele provocate în Ballymena și alte locuri. Premierul britanic Keir Starmer a condamnat miercuri violențele „fără sens” care au vizat migranții în Irlanda de Nord și a spus că este ținut la curent cu situația.