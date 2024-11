Rezultate exit-poll alegeri prezidențiale 2024. Reacția CNA după ce mai multe site-uri au publicat scoruri cu candidați

Consiliul Național al Audiovizualului a decis duminică să sesize Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă după ce mai multe site-uri au publicat date ale exit-pollurilor, lucru interzis de legea privind alegerea președintelui României.

„Noi am primit sesizări de la cetățeni, care neștiind aria noastră de competență, ne-au spus că au văzut pe site-urile unor televiziuni de știri. Noi am studiat legea, unde spune că este interzisă și am decis să sesizăm AEP și BEC, Nu puteam ignora aceste sesizări. Nu am luat o decizie asupra făptașilor. Acest articol există de ani de zile, practica asta există de ani de zile, nu a fost niciodată vreo instituție”, a declarat pentru Hotnews.ro, Mircea Toma, membru CNA.

Lista de site-uri sesizată de CNA este: stiripesurse.ro; libertatea.ro; romaniatv.net; fanatik.ro (site+canal YouTube); n365.ro; ziarulunirea.ro; realitateaoltului.ro; activenews.ro; adevarul.ro

Pe lângă acestea și Digi 24.ro, ȘtirilePROTV.ro sau Dc News au publicat procente și nume de candidați, lucru interzis de Legea privind alegerea președintelui României.

Și candidatul independent Mircea Geoană a acuzat această practică și a anunțat că a sesizat autoritățile.