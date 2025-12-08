Rezultate finale alegeri București: Fraza prin care Daniel Băluță și-a recunoscut înfrângerea

La miezul nopții, când se număraseră 98% dintre voturi, candidatul PSD Daniel Băluță a postat un mesaj în care spune că va continua să lucreze pentru Sectorul 4.

Cu 15% procente în spatele lui Ciprian Ciucu și cu peste 1% în spatele Ancăi Alexandrescu, Băluță a scris pe Facebook: „Mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit în ultimele săptămâni și mi-ați acordat încrederea voastră! Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4 și pentru întregul București”.

Singurul sector în care la numărătoarea oficială nu conduce Ciucu este Sectorul 4, sectorul unde Băluță se află la al treilea mandat. Chiar și aici însă, primarul în funcție conduce în S4 la doar câteva sute de voturi în fața lui Ciucu.

Ordinea la 96,5% din voturi

Ciucu 36,00% Alexandrescu 22,04% Băluță 20,59% Drulă 13,87% Ciceală 5,85%

Ordinea din exit-poll

CURS-Avangarde a transmis și rezultatele exit-poll valabile pentru ora 21.00:

Ciprian Ciucu – 33%

Daniel Băluță – 26.1%

Anca Alexandrescu – 20.3%

Cătălin Drulă – 12.6%

Ana Ciceală – 6%

George Burcea – 1.0%

Daniel Băluță a spus, la ora 21, că exit-poll-ul este „neconcludent”. În cazul lui, „neconcludent” a însemnat că a fost cotat cu aproape 6% mai sus decât în realitate. Derularea LIVE a evenimentelor aici, pe HotNews.