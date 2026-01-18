LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 18 ianuarie 2026. Report de peste 3,19 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I

Duminică, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.

HotNews va afișa mai jos numerele norocoase, începând cu ora 18.35:

Rezultatele la LOTO de duminică, 18 ianuarie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40 :

: Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 18 ianuarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară marele premiu

Premul cel mare la Loto 6/49 a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie 2025, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.