LOTO. Tragerile LOTO de joi, 22 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,38 milioane de euro

Joi, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.35:

Rezultatele la LOTO de joi, 22 ianuarie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40 :

: Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 22 ianuarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat in valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară marele premiu

Premul cel mare la Loto 6/49 a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie 2025, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.