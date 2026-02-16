RISE Moldova: Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Șor, are peste jumătate de milion de dolari, nedeclarați, într-o bancă rusească sub sancțiuni

Aproximativ 566.000 de dolari, echivalentul a peste 47,3 milioane de ruble rusești, figurează într-un depozit deschis la banca de stat rusă Promsvyazbank pe numele fostei deputate din Republica Moldova Marina Tauber, potrivit unei investigații publicate de RISE Moldova. Banii nu au fost menționați în ultima declarație de avere depusă de Tauber în 2025.

Conform documentelor analizate de jurnaliști, suma era înregistrată în aprilie 2025. Depozitul ar fi fost constituit la o dobândă anuală de 21%, ceea ce ar fi generat câștiguri de aproximativ 9,8 milioane de ruble (aproximativ 117 mii de dolari – n.r.). Datele provin dintr-o scurgere de informații bancare din Federația Rusă și includ detalii asociate pașaportului moldovenesc al titularei. În investigație, de asemenea, se precizează că suma nu figurează în declarația de avere a fostei deputate.

Depozitul nu apare în declarațiile oficiale

Potrivit RISE Moldova, contul din Rusia nu se regăsește în ultima declarație de avere și interese personale depusă de Marina Tauber în noiembrie 2025. O eventuală omisiune ar putea ridica probleme legate de respectarea regimului de declarare a averilor de către persoanele care au deținut funcții publice.

În aceeași bază de date consultată de jurnaliști apare și numele lui Ilan Șor, fost lider al Partidului „Șor”, cu un depozit de circa 7,3 milioane de ruble (aproximativ 87 de mii de dolari – n.r.), deschis pe baza unui pașaport rusesc emis în 2024.

Promsvyazbank este o instituție financiară controlată de statul rus și se află sub sancțiuni occidentale după invazia Rusiei în Ucraina. În spațiul public, banca a fost asociată cu finanțarea structurilor statului rus și cu operațiuni economice în teritoriile ocupate. În Republica Moldova, această banca rusească a fost folosită în ultimii ani pentru finanțarea ilegală a mai multor formațiuni politice afiliate lui Șor, dar și pentru a corupe alegătorii.

Până la publicarea investigației, Marina Tauber și reprezentanții Promsvyazbank nu au oferit un punct de vedere oficial, potrivit jurnaliștilor de la RISE Moldova.

Contextul dosarelor penale și al sancțiunilor

În septembrie 2025, instanța de fond din Chișinău a condamnat-o în lipsă la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului, falsificarea rapoartelor financiare și spălare de bani, într-un dosar legat de activitatea fostului Partid „Șor”. Procurorii au susținut că Tauber ar fi gestionat fluxuri financiare netransparente utilizate pentru organizarea protestelor antiguvernamentale și pentru remunerarea participanților.

HotNews.ro a mai scris că Marina Tauber a fost inclusă pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Statelor Unite și Canadei, în contextul acuzațiilor privind implicarea în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova cu sprijin din Federația Rusă. În 2024, Marina Tauber, se lauda pe reţelele sociale că a primit la Moscova medalia Ordinul Prieteniei, care i-a fost înmânată de șeful Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, la ordinul președintelui Vladimir Putin. Aceasta a participat la parada de 9 Mai organizată în capitala Rusiei.

Fosta deputată a părăsit țara în 2025, iar ulterior autoritățile au anunțat că este căutată pentru executarea pedepsei.



